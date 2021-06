Certains iMac Apple M1 ont des écrans tordus, et maintenant vous ne pouvez plus le voir

TL;DR

Certains nouveaux ordinateurs Apple M1 iMac ont des écrans tordus. Le problème est assez visible dans la vidéo d’un YouTuber. Il n’y a pas de mot sur la portée de la question jusqu’à présent.

Apple a annoncé plus tôt cette année le nouvel iMac alimenté par M1, qui est le premier ordinateur de bureau de la société basé sur du silicium basé sur Arm. Le nouvel ordinateur est un écran tout-en-un mince posé sur un support, mais il s’avère qu’il y a un étrange défaut de fabrication.

YouTuber iPhonedo (h / t: MacRumors) a remarqué que son iMac M1 avait un écran tordu, en utilisant une règle pour confirmer qu’un côté mesurait 7,6 centimètres (2,99 pouces) au bureau et l’autre côté mesurait huit centimètres (3,14 pouces) au bureau. C’est assez perceptible lorsque vous le recherchez, et il se peut certainement que vous ne puissiez pas le voir par la suite. Regardez la vidéo ci-dessous pour un aperçu du problème.

Le YouTuber n’était pas la seule personne à avoir détecté le problème, car deux utilisateurs de la communauté d’assistance d’Apple et un Redditor ont également noté un affichage tordu. Pendant ce temps, MacRumors a également signalé que leur unité de test avait un écran «légèrement» tordu. Nous ne savons pas combien de personnes sont affectées par le problème, mais nous supposons que ce n’est pas un nombre énorme. Là encore, nous verrons probablement plus d’utilisateurs signaler l’écart après en avoir entendu parler et avoir vérifié leur propre ordinateur.

Il n’y a pas non plus de mot sur la cause exacte du problème, mais cela a probablement quelque chose à voir avec le support et les sept vis qui maintiennent l’écran. Quoi qu’il en soit, vous voudrez peut-être vérifier votre iMac M1 dès que vous le déballez. Ce n’est pas le pire problème au monde, mais c’est quand même un défaut étrange à avoir lorsque l’on dépense plus de 1 000 $.