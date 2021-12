Certains ingénieurs Apple ont récompensé jusqu’à 180 000 $ en bonus d’actions pour les inciter à rester

Apple fournit des primes d’actions à certains ingénieurs afin de les empêcher de passer à des entreprises comme Meta, rapporte Bloomberg. La semaine dernière, des ingénieurs sélectionnés dans les domaines de la conception, du matériel, des logiciels et des opérations de silicium ont été informés qu’ils recevraient un bonus en actions de 50 000 $ à 180 000 $, ce qui, selon Bloomberg, est « inhabituel et important ».



La plupart des ingénieurs ont reçu des actions d’une valeur de 80 000 $ à 120 000 $, les bonus étant fournis sous forme d’unités d’actions restreintes qui devraient être acquises au cours de quatre ans à condition que les employés restent chez Apple et n’acceptent pas d’emploi dans d’autres entreprises.

Les paiements ne font pas partie des programmes de rémunération normaux d’Apple, qui comprennent un salaire de base, des actions et un bonus en espèces. Apple accorde parfois des primes en espèces supplémentaires aux employés, mais la taille des dernières attributions d’actions était atypique et étonnamment chronométrée, ont déclaré les gens. Ils ont été remis à environ 10 à 20 % des ingénieurs des divisions concernées.

Apple a déclaré aux gestionnaires que les bonus pourraient être offerts aux ingénieurs en récompense des plus performants, et qu’ils sont probablement destinés à empêcher des entreprises comme Meta, la société mère de Facebook, de débaucher des employés. Meta a embauché environ 100 ingénieurs d’Apple ces derniers mois, bien qu’Apple ait également embauché des employés de Meta.

Meta recrute dans les divisions de réalité augmentée, d’IA et d’ingénierie d’Apple. Meta prévoit de lancer dans un avenir proche une montre intelligente qui concurrencera directement l’Apple Watch, et lorsque Apple lancera son casque AR/VR prévu, il concurrencera les casques de réalité virtuelle Oculus appartenant à Meta.

