Certains insurrectionnels du 6 janvier veulent blâmer Trump pour leurs actions, mais d’autres rechignent à cette stratégie ⋆ .

Les avocats des Proud Boys and Oath Keepers et d’autres insurgés faisant face à des accusations fédérales pour leurs rôles dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain ont du pain sur la planche, surtout compte tenu de la manière dont leurs clients ont remis aux procureurs fédéraux toutes les preuves dont ils avaient besoin, à la fois le jour du siège et sur les réseaux sociaux avant et après. Il n’est donc pas surprenant que différents avocats pour différents clients se tournent vers des stratégies extrêmement différentes.

Certains d’entre eux se sont tournés vers le blâme de Donald Trump – et poussent cette stratégie à bout, comme l’avocat de Jacob «QAnon Shaman» Chansley, qui cette semaine a estimé que son client et ses cohortes étaient des «putains de gens en bus court» qui «ont des lésions cérébrales, »Et ont été« soumis à plus de quatre ans de putain de propagande que le monde n’a pas vu depuis ce putain d’Hitler. » Les avocats qui travaillent à des défenses plus directes, par exemple en soutenant que leurs clients suivaient simplement et causaient peu de dégâts, ne veulent rien à voir avec de tels discours et font pression pour que leurs cas soient séparés des autres.

Albert Watkins, l’avocat de Chansley et deux autres personnes inculpées dans l’insurrection, a déclaré dans une interview à Talking Points Memo que son client était atteint du syndrome d’Asperger et que la défense qu’il avait l’intention de monter impliquerait l’état mental de Chansley et comment le gros mensonge de Trump sur l’élection affectait il.

“Un grand nombre de ces accusés – et je vais utiliser ce terme familier, peut-être de manière irrespectueuse – mais ce sont tous des putains de gens en bus court”, a déclaré Watkins à TPM. «Ce sont des gens avec des lésions cérébrales, ils sont putain de retardés, ils sont sur le spectre.

«Mais ce sont nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos collègues – ils font partie de notre pays. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, ils n’ont pas d’antécédents criminels. Putain, ils ont été soumis à plus de quatre ans de putain de propagande que le monde n’a pas vu depuis le putain d’Hitler.

L’avocat d’un homme de Kansas City, Christopher Kuene, qui a été inculpé avec deux des autres clients de Watkins, a déposé une demande de séparation de leur affaire. Marina Medvin, qui représente Kuehne, un ancien tireur d’élite de la Marine scout âgé de 47 ans, a cité les «déclarations hautement inappropriées et préjudiciables de Watkins», affirmant que «ses droits au procès sont lésés par la jonction de son affaire avec des codéfendeurs» représentés par Watkins, dont les remarques sont «aussi choquantes qu’elles sont irrémédiablement insultantes».

«Dans cette affaire, un procès conjoint avec des co-accusés représentés par un avocat qui a publiquement qualifié M. Kuehne et d’autres personnes arrêtées pour leur participation à l’incident du 6 janvier de ‘putain de bus court’, ‘putain de retard’ et ‘sur le putain de spectre «présente un risque sérieux de compromettre le droit constitutionnel de M. Kuehne à un procès équitable par un jury impartial. Contrairement à ses coaccusés, la stratégie de défense de M. Kuehne n’inclut pas l’autodégradation, ni un plaidoyer de folie », lit-on dans son dossier cette semaine.

Watkins a riposté en expliquant sa stratégie: «Il y a une raison et un but derrière ma description moins que politiquement correcte de beaucoup de ceux qui ont participé à la visite au Capitole le 6 janvier», a déclaré Watkins dans un courriel adressé à Law & Crime. «Mes appels de longue date à la compassion et à la compréhension des personnes impliquées dans les événements du 6 janvier avec des problèmes de santé mentale et des handicaps sont à ce jour tombés dans l’oreille d’un sourd. Une déclaration chargée, insensible et vulgaire et l’attention nécessaire est donnée. Nous vivons dans un monde de morsures sonores. Je suggère respectueusement que les prochains jours et semaines démontreront la prudence de ce mouvement calibré.

Dans une interview à CNN, Watkins a insisté sur le fait que Chansley avait des besoins spéciaux et qu’en le plaçant à l’isolement, le gouvernement «dirige un goulag».

La stratégie pour blâmer Trump – ou, dans le cas d’un accusé qui prétend avoir succombé à «Foxitis», blâmer les propagandistes des médias de droite – pour les actions des insurrectionnels n’est pas très convaincante, ont déclaré des experts juridiques au TPM.

«Peu importe s’ils répondaient à son appel en termes de culpabilité ou d’innocence», a déclaré Harry Litman, ancien procureur américain et adjoint au procureur général adjoint, faisant référence à Trump. «La loi ne reconnaît pas cela comme une excuse. Peu importe ce qui les a amenés là-bas, quoi qu’ils aient été incités à faire, les publications sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit d’autre, ils sont également coupables en vertu des lois fédérales.

Le juge fédéral qui supervise le procès de Chansley, Royce Lamberth, a précédemment statué dans le même sens. «Même en prenant la demande du défendeur à sa valeur nominale, cela ne persuade pas la Cour que le défendeur ne représenterait pas un danger pour les autres s’il était libéré», a écrit Lamberth. «Si le défendeur croit vraiment que la seule raison pour laquelle il a participé à un assaut contre le Capitole américain était de se conformer aux ordres du président Trump, cela montre l’incapacité (ou le refus) du défendeur d’exercer son jugement indépendant et de conformer son comportement à la loi.

Medvin envisage une approche plus simple: «Contrairement à ses co-accusés, M. Kuehne n’est pas disposé à jeter l’éponge, ni à jeter un parti politique entier sous le bus à travers des comparaisons« nazies »bon marché», a déclaré sa motion.

