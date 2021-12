Certains iPhone 12 et iPhone 13 signalent que iOS 15 casse les systèmes mains libres Bluetooth en voiture

Un nombre croissant d’utilisateurs d’iPhone exécutant iOS 15.1 signalent des problèmes de connectivité avec les systèmes mains libres Bluetooth dans les voitures. Un fil de discussion sur les forums d’assistance Apple comprend les plaintes d’un certain nombre d’utilisateurs d’iPhone 12 et d’iPhone 13, ainsi que quelques correctifs potentiels, dont aucun ne semble être permanent.

Le problème semble affecter principalement les conducteurs de voitures et de camions Toyota et a commencé vers la sortie d’iOS 15 et iOS 15.1, et persiste même sur les nouvelles versions d’iOS telles que iOS 15.1.1. Il existe quelques rapports de conducteurs de voitures Audi et Volvo, mais ces plaintes ne semblent pas aussi répandues que les problèmes auxquels sont confrontés les conducteurs de Toyota.

Un utilisateur dit :

Appelé Toyota et ils n’ont aucun type de résolution pour le problème car leur application ne fonctionne même pas correctement. La plupart des gens ici ont des Toyota plus anciennes sans CarPlay si j’ai bien lu. Je ne sais pas à ce stade s’il s’agit d’un problème d’iPhone 13 ou de Toyota. Mon iPhone X fonctionnait très bien aussi.

CarPlay ne semble pas jouer un rôle dans ce bogue, contrairement aux précédents bogues embarqués qui ont affecté les utilisateurs d’iPhone. En fait, le problème semble affecter principalement les voitures sans CarPlay, car les utilisateurs sont donc obligés d’utiliser à la place le système embarqué du constructeur automobile.

Un utilisateur est même allé jusqu’à appeler l’iPhone « inutilisable pour les appels dans ma voiture » ​​en raison du problème d’appel interrompu par Bluetooth :

L’iPhone est inutilisable pour les appels dans ma voiture, ce qui est vraiment frustrant. J’espère que quelqu’un a vu quelque chose comme ça et a une solution/une solution de contournement. Ou peut-être que cela arrivera aux développeurs et ils pourront essayer de résoudre le problème.

Avez-vous rencontré des problèmes pour coupler un iPhone exécutant iOS 15 ou une version plus récente avec le système mains libres Bluetooth d’une voiture ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

