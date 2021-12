Certains joueurs de Halo Infinite doivent utiliser des kits de développement lors du premier tournoi majeur

Microsoft a apparemment autant de mal à se procurer des consoles Xbox que tout le monde, car certains des joueurs du premier grand tournoi Halo Infinite à Raleigh, en Caroline du Nord, sont obligés de jouer sur des kits de développement Xbox Series X (via Kotaku). Les kits de développement de jeux se composent de matériel que les développeurs utilisent pour créer des jeux et ne sont généralement pas disponibles pour le public, et encore moins utilisés lors de tournois de jeux officiels.

Attention aux joueurs de brackets ouverts – vous jouerez ce week-end sur les consoles de développement de la série X. Ils sont fonctionnellement identiques et fonctionneront en mode « Retail », donc c’est exactement la même expérience, ils ont juste l’air un peu différent. Pourquoi? La pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement est réelle. – Tashi (@Tashi343i) 15 décembre 2021

Tahir Hasandjekic, responsable des esports et de l’audience de Halo chez 343 Industries, a envoyé un tweet avant le début du tournoi, avertissant certains joueurs qu’ils devront jouer sur les kits de développement Xbox Series X au lieu de la vraie chose. Il note que les kits de développement sont « fonctionnellement identiques et fonctionneront en mode » Retail « . » Les joueurs obtiendront toujours la « même expérience » que les autres joueurs jouant sur la console standard, mais le matériel sera évidemment très différent. Quant à la raison de l’utilisation des kits de développement, Hasandjekic explique sans ambages que «la pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement est réelle».

La pénurie de puces a rendu difficile la recherche de tout, des pièces détachées pour PC aux consoles de jeux, en passant par les véhicules et même les appareils électroménagers. En septembre, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement pourraient durer jusqu’à l’année prochaine. C’est devenu si grave que non seulement Microsoft a du mal à obtenir assez de ses propres consoles, mais même Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, ne semble pas non plus pouvoir mettre la main sur une nouvelle Xbox. Cue a eu recours à @XboxStockAlerts, un compte Twitter qui publie des articles sur les réapprovisionnements de la console Xbox, prouvant que même le fait d’avoir le plus de connexions ne peut pas vous garantir l’accès à la console.