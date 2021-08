Certains joueurs des Bills sont prêts à tout jeter à cause de Covid

Les Buffalo Bills 2020 ont été l’une des grandes histoires de la NFL. Après des années de lutte dans l’AFC Est contre le monolithe des Patriots, les Bills ont finalement franchi le cap en route vers leur meilleure saison en 30 ans. Une défense époustouflante, l’émergence de Josh Allen comme l’un des meilleurs quarts-arrière de la ligue et enfin un personnel d’entraîneurs capable de rassembler tous les morceaux, Buffalo était prêt non seulement à prendre le contrôle de la division, mais peut-être à défier les Chiefs de Kansas City au sommet l’AFC.

Maintenant, certains joueurs des Bills semblent être joyeusement prêts à tout jeter.

Jeudi matin, le receveur des Bills, Isaiah McKenzie, a publié une lettre qu’il a reçue de la NFL, lui infligeant une amende pour une deuxième infraction en autant de mois que le joueur non vacciné a décidé de ne pas porter son masque autour des installations de l’équipe, en violation directe des règles de la ligue.

La joie enfantine de McKenzie de recevoir une amende, comme un adolescent nerveux fier d’être suspendu de l’école, survient deux jours après qu’il y a eu une épidémie de Covid sur les factures. Un entraîneur, qui a été vacciné, a été testé positif pour le coronavirus, ce qui a conduit Vernon Butler, Gabriel Davis, Star Lotulelei et Cole Beasley à être renvoyés du camp d’entraînement selon les protocoles Covid de la ligue.

Les Bills sont considérés comme l’une des équipes les moins vaccinées de la NFL. Le directeur général Brandon Beane a déclaré que l’équipe avait dépassé le seuil de vaccination de 80%, mais a déclaré mardi qu’il n’était pas sûr du taux de vaccination actuel. Une réponse curieuse du directeur général d’une équipe qui n’a besoin que de mathématiques de base pour comprendre combien de joueurs de la liste sont vaccinés. Le silence de Beane, ainsi que de l’entraîneur-chef Sean McDermott a été assourdissant à un moment où leurs joueurs agissent comme si les protocoles Covid sont un jeu dans le cas de McKenzie, ou se mobilisent contre la vaccination comme Beasley, qui a utilisé un argument sémantique qu’il n’est pas “pro de l’anti vax, mais pro choix.”

“Ce sont les règles qui sont actuellement convenues par la NFLPA et le bureau de la ligue, donc nous les traitons et maintenant tous les comprenons”, a déclaré Beane. “Je suis content que ce soit la pré-saison et j’espère que nous n’en aurons pas beaucoup en saison régulière.”

L’espoir aveugle est fondamentalement tout ce que les projets de loi ont pour eux à ce stade. La direction de l’équipe n’était pas disposée à faire pression sur les joueurs avant le camp d’entraînement, et rien n’a changé – même maintenant, le vaccin Pfizer a été entièrement approuvé et rendu sûr par la FDA. Il y a encore des joueurs de Buffalo prêts à mettre la saison de l’équipe en danger soit en choisissant de ne pas se faire vacciner, soit en ignorant les mandats de masque de la NFL.

Il y a trois faits incontestables en jeu :

Les masques réduisent les risques de contracter et de propager Covid 19. Les infections et les maladies percées chez les personnes vaccinées restent beaucoup moins fréquentes que les infections et les maladies chez les personnes non vaccinées. L’écrasante majorité des personnes admises à l’hôpital pour Covid n’étaient pas vaccinées au point où les hospitalisations vaccinées sont statistiquement insignifiantes.

Enfin, le gros en ce qui concerne la NFL : une équipe qui a une épidémie de Covid parmi les joueurs non vaccinés sera forcée de déclarer forfait pour un match au cours de la saison régulière. C’est vraiment le nœud de tout cela. Si nous supposons que le chiffre de 80% des Bills est exact, cela signifie qu’un joueur sur cinq dans l’équipe est si égoïste qu’il risque de ruiner tout ce que l’équipe a construit, tout ce que les fans attendaient depuis des années. Pourquoi? Ainsi, ils peuvent se tenir sur un piédestal et se rallier à un vaccin sûr qui se protège, protège les autres et réduit l’impact sur les plus vulnérables de la société, comme les enfants qui ne peuvent pas encore recevoir le vaccin, ou ceux qui souffrent de troubles immunitaires qui les empêchent de recevoir le vaccin. .

De plus, à un moment où le leadership est plus important que jamais, McDermott choisit de se taire – et Beane mise sur «l’espoir» qu’il n’y ait pas d’épidémie majeure pendant la saison régulière. Plan audacieux. On verra si celui-là est payant.

Donc nous en sommes là. L’une des meilleures histoires de la NFL il y a un an pourrait être complètement détruite par une poignée de joueurs qui continuent de traiter la gravité de la plus grande pandémie mondiale de l’histoire comme si c’était une blague. Cole Beasley continue de répandre sa désinformation, Isaiah McKenzie agissant comme un enfant avec sa main dans le pot à biscuits lorsqu’il est surpris de ne pas porter de masque. S’il finit par y avoir une épidémie majeure qui coûte à Buffalo un, deux, peut-être même plus de jeu, eh bien, j’espère que tout cela en valait la peine.