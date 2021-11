Certains médias disent à tort que Jacob Blake a été tué

Suite à l’acquittement de Kyle Rittenhouse, de nombreux médias ont été pris à partie pour des erreurs dans les rapports sur les détails de son cas. Une fausse affirmation continue d’être diffusée par les médias, même après la fin du procès : Jacob Blake, un Noir dont la fusillade par la police a déclenché des émeutes à Kenosha, dans le Wisconsin, a été tué.

Blake a été abattu par la police le 23 août 2020, alors que la police tentait de l’arrêter pour avoir prétendument violé une ordonnance d’interdiction à la suite d’une agression sexuelle présumée. La police a déclaré que Blake avait résisté à son arrestation malgré le déploiement de pistolets Taser sur lui, et qu’un officier croyait qu’il enlevait un enfant et qu’il était armé d’un couteau. Blake lui-même a admis qu’il avait un couteau sur lui.

La police a tiré sur Blake et il a été paralysé de la taille aux pieds.

Le ministère de la Justice a conclu que l’officier avait agi en état de légitime défense, choisissant de ne pas l’inculper.

Quelques jours plus tard, Rittenhouse a tiré sur deux hommes et en a blessé un troisième lors des émeutes qui ont suivi la fusillade de Blake. Il a été acquitté de toutes les charges, après que ses avocats de la défense eurent soutenu qu’il avait agi en état de légitime défense.

Après l’acquittement de Rittenhouse, plusieurs médias ont rapporté à tort que Blake avait été tué.

correspondant national principal d’ABC News Terry Moran a réagi : « C’est très important. Premièrement, pour la communauté de Kenosha. Cette ville a été traumatisée par le meurtre par la police d’un homme noir, Jacob Blake.

À son honneur, Moran a rapidement corrigé sa déclaration sur Twitter, écrivant qu’il « s’était mal exprimé et avait rapidement corrigé [himself], à l’antenne, dès que [he] pourrait. » Il s’est également excusé pour le hoquet.

Je me suis mal exprimé et je me suis rapidement corrigé, à l’antenne, dès que j’ai pu. Je m’excuse pour l’erreur. https://t.co/3jVGwfGDyA – Terry Moran (@TerryMoran) 19 novembre 2021

Sur ESPN vendredi, l’analyste Jalen Rose a déclaré: « Voici le problème: les manifestations de Black Lives Matter avaient en fait lieu parce que Jacob Blake a été abattu par la police. » Rose n’a pas encore publié de correction et ESPN a refusé de commenter l’erreur.

Hé @JalenRose Jacob Blake est toujours vivant, pas mort. Et il a été abattu par la police parce qu’il avait un couteau, a refusé de le laisser tomber, et une femme qu’il avait agressée sexuellement a appelé la police pour demander sa protection. C’est embarrassant @espn. pic.twitter.com/9ykTEq88tn – Clay Travis (@ClayTravis) 20 novembre 2021

L’édition du dimanche de The Detroit Free Press a déclaré : « En août 2020, Jacob Blake a été abattu par un policier à Kenosha, dans le Wisconsin, déclenchant des manifestations contre le racisme et la brutalité policière. »

L’édition du dimanche de Detroit Free Press publie le mensonge selon lequel Jacob Blake a été tué par la police. pic.twitter.com/oIcChPhfP2 – Scot Bertram (@ScotBertram) 21 novembre 2021

La presse libre a corrigé l’histoire

Les médias ont commis d’autres erreurs en couvrant la fusillade de Blake, notamment en affirmant qu’il n’était pas armé. Wisconsin Examiner a publié un article de commentaire par un professeur de la Harvard Law School Ronald Sullivan qui disait: « La ville au bord du lac de 100 000 habitants a été le théâtre de manifestations chaotiques après qu’un policier blanc a tiré sur Jacob Blake, un homme noir de 29 ans non armé… »

Blake avait un couteau sur lui lorsqu’il s’est bagarré avec la police. L’examinateur n’a pas encore corrigé la pièce. ESPN a plus d’une fois fait écho à l’idée erronée que Blake n’était pas armé.

« … a tiré sur Jacob Blake, un homme noir de 29 ans non armé… » – @ProfRonSullivan « sans armes »? peut-être vérifier les faits de vos auteurs de commentaires, @WIExaminer, même s’ils sont professeurs de droit à Harvard.https://t.co/oyB5aYIrEZ pic.twitter.com/yE8odxNFEC – Jeryl Bier (@JerylBier) 22 novembre 2021

Ces nouvelles erreurs font partie d’une tendance à bâcler les faits médiatiques de l’affaire au cours de la dernière année.

Le 24 août, l’hôte de CNN Jake Tapper a déclaré à l’antenne lors de son émission, The Lead, « … Jacob Blake, 29 ans, se bat pour sa vie après que la police lui a tiré dans le dos au moins sept fois hier après-midi. Ses trois enfants regardaient depuis la voiture l’homme noir non armé se faire tirer dessus par la police blanche… »

Des publications telles que CNN, The Washington Post, Vogue et Buzzfeed ont également déclaré à tort que Blake n’était pas armé.

