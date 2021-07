Certains membres de l’équipe originale de Terranigma veulent faire revivre le RPG SNES classique

Image : Square Enix

Bien qu’il ne soit sorti qu’au Japon et en Europe, les années 1995 Terranigma est considéré comme l’un des points forts de la bibliothèque SNES RPG, et les copies changent de mains à des prix étonnants sur le marché secondaire ces jours-ci.

Malheureusement, le jeu n’a jamais été réédité sous quelque forme que ce soit, mais c’est quelque chose que certains des créateurs clés espèrent changer. Miyoko Takaoka (nom de jeune fille Kobayashi, compositeur) et Kamui Fujiwara (art) ont ajouté leur voix à une pétition qui, espérons-le, montrera au détenteur actuel des droits Square Enix qu’il existe un appétit pour une sorte de renaissance de Terranigma.

Une pétition pour relancer / Terranigma.

Soutenu par la base de fans de JP via @eiyuhukkatsusai, l’un des compositeurs du jeu, Miyoko Takaoka (@soundforest1) et l’illustrateur d’art et de concept original Kamui Fujiwara (@kamuif) !

Pour attirer l’attention de @SquareEnix, veuillez RT et signer ! https://t.co/YnR7Wq7FD8

– ChronoMoogle (@sfc_moogle) 21 juillet 2021