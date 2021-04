Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que certaines personnes en Formule 1 avaient perdu son respect «pour toujours» à cause d’un comportement malhonnête.

L’un des plus grands points d’interrogation sur la légalité de ces derniers temps est venu lorsque l’unité motrice de Ferrari a été placée sous enquête par la FIA vers la fin de la saison 2019.

Bien que la FIA et la Ferrari parviennent à un « accord privé » après l’enquête, les directives techniques qui en résultent ont clairement eu un impact sur le PU de Ferrari pendant la campagne 2020 pour eux-mêmes et leurs équipes clientes Alfa Romeo et Haas.

Alors qu’il n’entrerait pas dans les détails spécifiques de ceux qui ont perdu son respect, Wolff dans les interviews passées devenait particulièrement animé en discutant de Ferrari et de la façon dont ils ont presque poussé la Mercedes au point de rupture en essayant de les empêcher d’arrêter leur règne dominant en Formule 1.

Néanmoins, qu’il fasse référence à Ferrari ou non, porter atteinte à l’intégrité du sport est quelque chose qui fait clairement mal à Wolff.

« C’est vrai », a déclaré Wolff lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec The Race si la malhonnêteté en Formule 1 est quelque chose qu’il prend personnellement.

«Parce que je suis passionné par le sport et les valeurs du sport. C’est un concours qui doit être organisé sur des bases équitables.

«Et il y en a qui ont perdu mon respect pour toujours au cours des dernières années, pas [from] un incident particulier. Et d’autres que je vois à travers leur comportement machiavélique amateur et manipulateur.

«Je vois les sourires qui ont de la haine ou de la négativité envers nous.

«Et puis, il y a des gens de l’industrie que je respecte beaucoup, et j’ai des liens d’amitié avec eux. Ils essaient de faire de leur mieux pour le sport, tout en maintenant une position neutre pour toutes les équipes.

Wolff a déclaré qu’il le prenait personnellement parce qu’il était si protecteur envers les personnes qui composent l’équipe Mercedes et a également appelé les autres pour avoir une opinion exagérée d’eux-mêmes en ce qui concerne leur position dans la hiérarchie de la Formule 1.

Il a poursuivi: «Ils ne demandent à personne d’être biaisé envers Mercedes, juste de faire de son mieux pour le sport parce que nous bénéficions tous d’un bon sport. Nous partageons les revenus et meilleur est le spectacle, meilleur est le sport.

«C’est pourquoi, d’une certaine manière, je le prends personnellement parce que je veux protéger l’organisation. Mais de l’autre côté, les études de cas d’individus qui sont autour du paddock, c’est juste très intéressant pour moi de voir cela.

«Ils parlent de la Formule 1 comme d’un char de requin. La plupart d’entre eux sont des poissons rouges qui croient qu’ils sont des requins. Et il y a aussi des bébés requins.

