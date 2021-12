« Certains messieurs, très instruits », dit l’acteur Andrés García à propos du Beltrán Leyva – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur mexicain Andrés García a reconnu avoir eu une relation avec la famille Beltrán Leyva comme indiqué dans le livre « Emma et les autres dames du narco », d’Anabel Hernández.

Dans une interview à l’émission Chisme no like, Andrés García a déclaré que les Beltrán Leyvas, l’une des principales familles de trafiquants de drogue de la première décennie de ce siècle, « étaient des messieurs, tous très instruits ».

Même s’il savait qui ils étaient, il affirmait qu’il n’avait jamais peur : « Au contraire, ils t’aident quand ils peuvent, non ? Cela dépend de la façon dont vous le prenez ».

L’acteur a souligné être un personnage bien connu dans son travail, il travaille donc avec celui qui l’engage, sans remettre en cause son lieu de naissance ou sa profession, avec qui il a confirmé qu’il les avait rencontrés chez eux à Pie de la Cuesta , In Acapulco. Et aussi dans les restaurants.

L’acteur a raconté comment il a rencontré les frères Beltrán Leyva, comme Anabel Hernández l’a souligné dans son livre. Photo : Capture d’écran vidéo

Contrairement à cela, il a refusé de savoir s’il était lors d’une réunion avec le trafiquant de drogue Joaquín « El Chapo » Guzmán, chef du cartel de Sinaloa jusqu’à son extradition vers les États-Unis en 2017.

Le Cartel Beltrán Leyva était composé des frères Carlos, Alfredo, Héctor et Arturo ; groupe a émergé à Sinaloa et avait des assassins de Guerrero et Sonora sous leur responsabilité.

García Lorca, l’amour et le sexe

Source : Cependant