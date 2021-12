Certains modèles d’iPhone 14 pourraient même ne pas avoir besoin d’une carte SIM, selon les rumeurs

Apple prévoit un grand changement pour la série iPhone 14, selon une rumeur récurrente. Les modèles d’iPhone 14 Pro seront dotés d’un écran perforé, tandis que les versions moins chères de l’iPhone 14 conserveront le design à encoche utilisé par Apple depuis l’iPhone X. Mais ce n’est peut-être pas la seule mise à niveau importante pour la série iPhone 2022. Quelques rapports distincts indiquent qu’Apple développe déjà un iPhone qui n’aura pas d’emplacement SIM physique, l’un impliquant que cela pourrait arriver dès l’iPhone 14 de l’année prochaine. L’autre dit que la série iPhone 15 n’aura pas d’emplacement SIM physique – c’est le téléphone qu’Apple dévoilerait en 2023.

La technologie eSIM de l’iPhone

Les successeurs de l’iPhone X lancés par Apple en 2018 ont tous deux fourni la mise à jour iPhone demandée par de nombreux clients. C’est la fonctionnalité double SIM, une fonctionnalité qui n’était disponible que sur certains appareils Android.

Mais Apple l’a fait différemment. L’entreprise a opté pour une solution hybride plutôt que d’augmenter la taille de l’emplacement SIM pour accueillir deux cartes nano SIM. Depuis l’iPhone XS/XR, tous les iPhones prennent en charge une SIM physique et une SIM numérique (eSIM).

Tous les futurs iPhones devraient continuer à prendre en charge la connectivité double SIM, qu’il s’agisse de la série iPhone 14 ou iPhone 15. C’est parce que la plupart des opérateurs prennent désormais en charge la fonctionnalité eSIM.

Cela dit, la prochaine étape consiste pour les fabricants de combinés à supprimer les cartes SIM physiques. Apple est l’un des suspects habituels lorsqu’il s’agit d’un choix de conception aussi radical. L’iPhone sans port et sans bouton de la société est apparu plus d’une fois dans des fuites et des brevets. Un tel appareil n’est pas susceptible de comporter un emplacement pour carte SIM physique. En conséquence, un tel iPhone serait étanche, car le liquide n’aurait aucun moyen de pénétrer dans le combiné.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

iPhone 15 sans emplacement SIM physique

Le blog brésilien blogdoiphone a appris de sources proches du dossier que les modèles d’iPhone 15 Pro ne comporteront pas d’emplacements SIM physiques. Les versions 2023 de l’iPhone Pro prendront en charge la fonctionnalité double eSIM.

Un initié d’une société britannique anonyme travaillerait soi-disant sur le projet. Cette personne a révélé que l’iPhone 15 n’aura pas de carte SIM physique. Le rapport ne fait aucune mention des changements de conception de l’iPhone 14 SIM.

Le même blog note que la série iPhone 15 devrait introduire le modem 5G d’Apple et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. De plus, l’iPhone 15 peut ne pas avoir de port de charge physique.

Que la rumeur de l’iPhone 15 SIM soit exacte ou non, un autre rapport indique qu’Apple pourrait mettre en œuvre des plans qui conduiraient éventuellement à la suppression de l’emplacement physique de la carte SIM. Selon MacRumors, cela pourrait commencer en 2022 avec les versions iPhone 13.

Cela pourrait commencer avec l’iPhone 14

Apple aurait informé les principaux opérateurs américains de se préparer au lancement de téléphones eSIM uniquement d’ici septembre 2022. Un informateur a partagé un document décrivant les plans, mais il n’y a aucune mention d’Apple ou de l’iPhone. Le document suggère que le changement de carte SIM aura lieu avant le lancement de l’iPhone 14.

Les opérateurs américains devraient commencer à vendre certains modèles d’iPhone 13 sans carte nano-SIM dans la boîte au cours du deuxième trimestre 2022. C’est déjà le cas avec les modèles d’iPhone 13 qu’Apple vend en ligne ou dans ses magasins. Les acheteurs peuvent activer ces appareils via des cartes eSIM plutôt qu’une carte nano-SIM.

Cela dit, tous les modèles d’iPhone 13 ont un emplacement SIM physique. De cette façon, vous pouvez les utiliser avec n’importe quelle carte nano-SIM dans le monde.

MacRumors spécule qu’Apple pourrait retirer l’emplacement pour carte SIM physique dès la série iPhone 14, compte tenu de la date limite de septembre 2022. Cependant, nous sommes loin d’une confirmation réelle. Au lieu de cela, nous pourrions assister aux prochaines étapes qu’Apple doit suivre avant de lancer un iPhone sans carte SIM physique.

Que la série iPhone 14 ou iPhone 15 soit la première à abandonner la carte SIM physique, Apple doit s’assurer que les opérateurs peuvent prendre en charge les appareils eSIM uniquement et que les clients peuvent passer en toute transparence à une expérience eSIM uniquement.