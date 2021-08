Certains modèles Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4 seraient confrontés à des retards

Samsung a lancé son nouveau pliable « grand public », et cela semble bien fonctionner pour l’entreprise. Presque trop bien, car certains rapports indiquent que certains modèles Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Watch 4 sont déjà confrontés à des retards en raison d’une demande inattendue.

AllAboutSamsung a reçu des captures d’écran d’e-mails de Samsung expliquant aux clients que leurs commandes mettront plus de temps à les atteindre en raison de “goulots d’étranglement de livraison imprévus”. La société déclare que même si les accessoires peuvent parvenir au client plus tôt, le délai de livraison prévu pour l’appareil est la mi-septembre.

Les e-mails semblent être en allemand, il est donc possible que ces retards n’affectent que certains modèles dans certaines régions, d’autant plus que certains appareils auraient atteint les clients tôt. AllAboutSamsung note que cela semble affecter le 46 mm Watch 4 LTE et le 512 Go Galaxy Z Fold 3; Cependant, nous avons contacté Samsung pour plus de détails et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

Il n’est pas trop surprenant que Samsung se retrouve dans une impasse. La société semble obtenir des nombres de commandes impressionnants pour ses nouveaux téléphones pliables et ne s’attendait apparemment pas à ce que les successeurs des meilleurs téléphones pliables soient si populaires. Cette semaine, Samsung a déclaré à Android Central que l’intérêt pour les appareils pliables “est à un niveau record” et que le volume de ses nouveaux appareils pliables “dépasse déjà les ventes totales des appareils Galaxy Z à ce jour en 2021”.

De plus, les entreprises sont toujours aux prises avec une pénurie mondiale de navires qui continue d’affecter les expéditions de smartphones, ce qui pourrait également être un facteur de retard.

