Certains nouveaux iMac M1 sont livrés avec des écrans tordus – .

Apple a dévoilé en avril dernier sa plus grande mise à jour iMac depuis des années. En plus du tout nouveau processeur M1 de la société, le nouvel iMac d’entrée de gamme dispose d’un écran 24 pouces plus grand, de performances GPU 2 fois plus rapides, d’une caméra FaceTime HD 1080p, de meilleurs haut-parleurs et, bien sûr, d’une variété d’options de couleur. En plus de tout cela, le nouveau facteur de forme iMac a une empreinte beaucoup plus petite que son prédécesseur, Apple notant que le volume global du nouvel iMac est 50 % plus petit que l’ancien modèle 21,5 pouces.

Apple ne met pas à jour l’iMac très souvent, et même les mises à niveau du processeur peuvent parfois être rares. Cela dit, il est indéniable que les nouveaux iMac M1 représentent l’option de mise à niveau la plus convaincante que nous ayons vue sur la gamme iMac depuis très longtemps. Malheureusement, un petit nombre de consommateurs qui ont rapidement acheté le nouvel iMac M1 d’Apple ont remarqué que le support de leur nouvelle machine était monté de manière tordue. Le résultat final est un affichage qui n’est pas aussi plat qu’il devrait l’être.

Meilleure offre du jour Ajoutez Alexa mains libres à votre voiture pour 14,99 $ au lieu de 50 $ avec cette offre Prime Day folle et anticipée ! Prix : 14,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le problème a été mis en lumière pour la première fois par le compte YouTube iPhonedo au cours du week-end. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le côté gauche de l’iMac d’iPhonedo est à environ 7,6 cm du sol tandis que le côté droit de l’écran est à 8 cm du sol. Et même si certains utilisateurs ne le remarqueront peut-être même pas, c’est certainement quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer une fois que vous le voyez, si vous avez une unité impactée bien sûr.

Depuis lors, un petit nombre de plaintes similaires ont commencé à remplir les babillards électroniques Apple et les sections de commentaires sur des sites Web comme Reddit. Alors que certains utilisateurs ont déclaré n’avoir remarqué une différence que lorsqu’ils ont décidé de la mesurer, d’autres utilisateurs ont des affichages tordus qui sont beaucoup plus apparents.

Un commentaire sur les notes de Reddit :

J’ai vérifié le mien après avoir regardé ça et c’est aussi tordu. Pas à la hauteur du sien, mais pas complètement au niveau non plus. Je suis en dehors de ma fenêtre de retour et je ne peux pas prendre le temps de ne pas avoir de machine sur laquelle travailler pendant un mois. Il est très décevant qu’Apple, parmi toutes les entreprises, expédie des unités avec une surveillance aussi basique. Il y a 7 vis fixant l’écran au support dans ce qui semblait être un cas de sur-ingénierie, mais apparemment pas.

La théorie de travail expliquant pourquoi certaines unités sont tordues est que lorsque les utilisateurs choisissent de maximiser leurs machines, les techniciens Apple ne remontent pas toujours le support aussi précisément que lorsque la machine sort de la chaîne de production.

Si vous avez récemment acheté un tout nouvel iMac M1 et que vous craignez qu’il ne soit pas à 100%, vous devez le mesurer immédiatement au cas où vous souhaiteriez le retourner. Rappel, les propriétaires d’iMac ont 14 jours à compter de la date de réception pour retourner leur article sans poser de questions. Il reste à voir si Apple honorera les remboursements ou les échanges après la période de 14 jours pour les unités concernées.

Meilleure offre du jour Ajoutez Alexa mains libres à votre voiture pour 14,99 $ au lieu de 50 $ avec cette offre Prime Day folle et anticipée ! Prix : 14,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission