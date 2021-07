Certains oiseaux, mammifères et poissons diminuent. Blâmer le changement climatique.

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de reportage Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Un matin d’automne 1978, David Willard, ornithologue au Field Museum de Chicago, s’est rendu à pied au centre des congrès McCormick Place, une structure imposante le long du lac Michigan, à la recherche d’oiseaux morts. Il avait été informé que des oiseaux s’écrasaient sur les nombreuses fenêtres du bâtiment lors de leur voyage vers le sud.

Il a trouvé quelques oiseaux sans vie sur le béton ce matin-là. Et comme tout bon scientifique pourrait le faire, il les a ramenés au musée pour les mesurer et stocker les créatures ailées dans la collection du musée. Sa curiosité piquée, il est retourné à McCormick Place le lendemain matin. Il trouva encore d’autres oiseaux et les rapporta aussi au musée.

Quatre décennies plus tard, Willard a aidé à collecter plus de 100 000 oiseaux lors de collisions de fenêtres à Chicago, avec l’aide d’autres scientifiques et bénévoles. Ils représentent désormais 20% de la collection ornithologique du musée.

Bien que ces oiseaux représentent une perte tragique de vies humaines, ils ont également contribué à révéler des informations fascinantes sur l’évolution de la faune. Une conclusion particulièrement frappante de la collection est que ces oiseaux ont diminué – et la hausse des températures mondiales est probablement à blâmer, selon une analyse de 2019 des mesures de Willard.

Il n’y a pas que les oiseaux. Un nombre croissant de recherches suggère que le réchauffement climatique perturbe la taille du corps de toutes sortes de créatures, des grenouilles à sang froid aux mammifères au corps chaud, et rend souvent les animaux plus petits.

Les animaux sauvages sont déjà confrontés à un large éventail de menaces. S’ils rétrécissent – et surtout s’ils rétrécissent à des rythmes différents, comme le prédisent les chercheurs – cela pourrait pousser certaines espèces encore plus près de l’extinction. Et cela pourrait jeter une clé dans les écosystèmes dont les humains dépendent.

Des oiseaux qui sont entrés en collision avec le centre des congrès McCormick Place de Chicago. Avec l’aimable autorisation de Kayleigh Kueffner/Field Museum

Le lien entre la taille du corps et la température

Nous savons déjà que le changement climatique aura un impact sur la faune de plusieurs manières, allant du déplacement de la répartition de certaines espèces à la modification de la couleur d’autres. Mais il peut être surprenant d’apprendre des changements dans quelque chose d’aussi fondamental que la taille du corps.

En écologie, un principe appelé règle de Bergmann suggère que les individus d’une population d’animaux à sang chaud comme les oiseaux ou les mammifères seront plus grands dans les climats plus froids et plus petits dans les climats plus chauds. Intuitivement, cela a du sens : les individus de grande taille ont plus de facilité à conserver la chaleur lorsqu’il fait froid, et les petits animaux ont plus de facilité à se rafraîchir lorsqu’il fait chaud. Cela a à voir avec le rapport entre la taille du corps d’un animal et sa surface. (C’est la même raison pour laquelle un gros glaçon fond relativement plus lentement qu’un petit.)

L’idée que le réchauffement est lié à des tailles corporelles plus petites a également confirme dans les preuves fossiles. Au cours du plus grand réchauffement du début de l’Éocène, il y a environ 56 millions d’années – lorsque les températures ont augmenté de 5 à 8 degrés Celsius en 10 000 ans – de nombreux animaux sont devenus plus petits, y compris les mammifères (ce que les scientifiques ont appris en mesurant les dents fossilisées). Un autre événement de réchauffement passé appelé le Le maximum thermique éocène 2, qui a vu les températures augmenter de 3 °C, était également associé à la diminution des animaux.

Les scientifiques se tournent vers ces périodes de réchauffement pour comprendre à quoi pourrait ressembler l’avenir. Si le réchauffement actuel se poursuit, nous pouvons nous attendre à ce que la planète soit plus chaude de 1,5 °C d’ici 2040, par rapport aux niveaux préindustriels. Et ça va monter à partir de là. « Réductions de la taille corporelle chez les fossiles », ont écrit deux écologistes dans une perspective de 2011 pour Nature Climate Change, « sont particulièrement instructifs sur ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours du siècle à venir ».

Là encore, la nature est compliquée et a tendance à surprendre même les esprits les plus brillants.

De nombreux animaux deviennent plus petits, mais ce n’est pas une tendance universelle

En 2019, lorsque les scientifiques ont examiné plus de 70 000 spécimens d’oiseaux de la collection du Field Museum, ils ont découvert que les individus de 52 espèces d’oiseaux avaient diminué en moyenne de 2,6% entre 1978 et 2016. Une partie des pattes des oiseaux, connue sous le nom de tarse, également devenu plus petit, en moyenne.

« Jusqu’à il y a deux ans, nous n’avions aucune idée que 52 des espèces d’oiseaux d’Amérique du Nord les plus communes et les plus connues sont toutes devenues plus petites au cours des 40 dernières années », a déclaré Brian Weeks, auteur principal de l’étude et professeur adjoint de l’écologie et l’évolution à l’Université du Michigan. “Cela a de grandes implications pour ce qui va se passer à l’avenir.”

D’autres études sur les oiseaux, les cerfs, les rongeurs, les insectes et les poissons montrent des tendances similaires. Des recherches menées en 2017, par exemple, ont révélé que la taille corporelle d’un petit poisson d’argent appelé menhaden, qui est largement utilisé pour l’alimentation animale et les appâts, a diminué en moyenne de 15 % au cours des 65 dernières années, probablement en raison du réchauffement. “Alors que l’atmosphère terrestre et les océans continuent de se réchauffer, l’avenir du menhaden, semble-t-il, sera encore plus petit”, a déclaré R. Eugene Turner, auteur de l’étude et professeur à la Louisiana State University.

Ce qui est intéressant, c’est que les poissons et autres soi-disant ectothermes ne génèrent pas leur propre chaleur, donc avoir un corps plus petit ne les aide pas à rester au frais. Au lieu de cela, ils pourraient rétrécir en réponse au réchauffement pour d’autres raisons, a déclaré Jennifer Sheridan, conservatrice adjointe pour les amphibiens et les reptiles au Carnegie Museum of Natural History et auteur principal de la perspective 2011. Les températures chaudes, par exemple, accélèrent les phases de développement des grenouilles, de l’œuf au têtard, etc., mais leur taux de croissance ne suit pas, a-t-elle déclaré. En conséquence, ils sont plus petits au moment où ils arrivent à l’âge adulte.

Une étude de 2018 a utilisé ces spécimens et d’autres du Beaty Biodiversity Museum de l’Université de la Colombie-Britannique pour déterminer que la taille des coléoptères change en réponse au changement climatique.Université de la Colombie-Britannique

Mais s’il existe de nombreux exemples qui correspondent à cette tendance, il existe également de nombreuses exceptions – et nous ne savons toujours pas beaucoup de choses.

Si la règle de Bergmann était vraiment universelle, vous vous attendriez à ce que les individus de la population d’une espèce soient plus petits dans les parties les plus chaudes de leur aire de répartition – par exemple, les ours polaires plus petits plus au sud. Mais une analyse de 2017 de plus de 950 espèces d’oiseaux et de mammifères a révélé que « la plupart des espèces avaient des tailles similaires quelle que soit la température de leur environnement ».

Il existe même des preuves que certains animaux deviennent de plus en plus gros, a déclaré Sheridan. Il n’est pas tout à fait clair comment cela se produit, mais une explication est que le réchauffement retarde l’hiver et prolonge la saison de croissance, permettant aux animaux qui mangent des plantes de prendre du volume. (Sheridan a également déclaré que les musées avec des collections de spécimens se trouvent plus souvent dans les régions tempérées et plus riches, ce qui peut créer des lacunes dans les données.)

Le fait est que les systèmes naturels sont vraiment compliqués. Même si la théorie et les recherches en laboratoire suggèrent que les animaux rétrécissent constamment sous l’effet du réchauffement, le résultat exact du changement climatique est en réalité plus compliqué, a-t-elle déclaré. “C’est presque toujours le cas que certains deviennent plus petits et d’autres non”, a déclaré Sheridan. “Avec le changement climatique, il y a tellement d’autres facteurs qui changent en même temps.”

Il y a aussi des questions sans réponse sur la façon dont, exactement, les animaux diminuent. Le plus important est de savoir si les changements de taille corporelle résultent de la sélection naturelle – c’est-à-dire qu’ils sont transmis d’une génération à l’autre – ou se produisent au cours de la vie d’un seul animal, ce que les chercheurs appellent des changements « plastiques ».

Que se passe-t-il lorsque les animaux se miniaturisent

Ces détails mis à part, les chercheurs sont convaincus que le réchauffement climatique perturbera la taille des animaux et en rendra beaucoup plus petits. Mais est-ce un problème ?

On pourrait dire que la Terre a déjà été ici. Il a traversé de grandes périodes de réchauffement et de nombreux animaux ont su s’adapter à des changements – les oiseaux, après tout, ont évolué à partir des dinosaures il y a des millions d’années, et il en existe aujourd’hui de 10 000 à 18 000 espèces. Mais encore une fois, aujourd’hui ne ressemble en rien à l’Éocène. Nous réchauffons la planète à un rythme sans précédent – ​​environ 10 fois plus rapide que le réchauffement moyen suivant les périodes glaciaires historiques – ce qui signifie que la plupart des animaux ont peu de temps pour s’adapter. “L’idée qu’ils vont évoluer avec bonheur est une simplification excessive”, a déclaré Weeks.

Et pour être clair : la réduction a un coût. Pour de nombreuses espèces, une taille plus petite se traduit par moins de bébés, a déclaré Sheridan. “Le fait qu’ils soient plus petits a des implications pour leur reproduction future, qui, à son tour, a des implications pour la taille de la population”, a-t-elle déclaré. “C’est l’une des raisons pour lesquelles les gens se soucient tellement de la taille du corps.”

Pour certains ectothermes, y compris les amphibiens, être petit vous rend également plus susceptible de vous dessécher en cas de sécheresse. La taille du corps a des implications pour les espèces qui ont développé des types de corps spécialisés pour les longues migrations. (Fait intéressant, l’étude de 2019 sur les oiseaux migrateurs a révélé que leurs ailes s’allongent en fait, probablement pour compenser leur taille corporelle plus petite, a déclaré Weeks.)

Mais ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est que le réchauffement modifiera la taille du corps de différentes manières pour différentes espèces, a déclaré Sheridan, et cela peut gâcher les relations entre les animaux. Par exemple, si un prédateur rétrécit plus lentement que sa proie, il pourrait avoir besoin de plus de proies pour remplir son estomac dans un monde qui se réchauffe.

“Si tout devenait plus petit au même rythme, je ne pense pas que ce serait si grave”, a déclaré Sheridan. Il y aurait toujours des conséquences, a-t-elle dit, telles que des risques d’extinction plus élevés pour certaines espèces, mais vous auriez probablement juste “un écosystème miniaturisé qui fonctionne toujours parce que tous les éléments sont toujours proportionnels les uns aux autres”. C’est l’inadéquation, a-t-elle dit, qui est “très inquiétante”.

Les débats sur le rôle du réchauffement dans le rétrécissement des animaux sont en cours. Sheridan, pour sa part, travaille sur une mise à jour de son article de 2011 qui comprendra plus de données, et il comprend plus d’exceptions à la règle. Et Weeks s’efforce de comprendre, entre autres, si les changements de taille corporelle qu’il a observés chez les oiseaux se sont produits au cours de l’évolution ou au cours de leur vie : « Si vous réchauffez les oiseaux pendant leur développement, est-ce qu’ils deviennent réellement plus petits ? »

Pendant ce temps, David Willard, aujourd’hui directeur des collections émérite à la Field Museum, passe encore une partie de son temps à chercher des oiseaux. Dernièrement, il n’y en a pas eu beaucoup à collecter, a-t-il déclaré, car les lumières vives du centre des congrès qui peuvent attirer et désorienter les oiseaux ont été éteintes pendant une grande partie de la pandémie. C’est une bonne nouvelle qui est ressortie de ses recherches : il est possible de sauver la vie d’oiseaux simplement en éteignant les lumières.