Certains pixels Google ne passent pas à l’heure d’été en raison d’un bug

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Certains utilisateurs de Google Pixel ont signalé que leurs téléphones n’étaient pas passés à l’heure d’été.

Cela ressemble à un bug lié à l’utilisation du temps fourni par le réseau.

L’heure d’été a commencé aux États-Unis et au Canada le week-end dernier, mais il semble que certains téléphones Google Pixel n’aient pas réellement fait le changement en raison d’un bogue particulier.

Plusieurs threads reddit (h / t: 9to5Google) a noté le problème, car certains téléphones Pixel n’ont tout simplement pas fait un saut vers la nouvelle époque.

Il ne semblait pas non plus limité à un modèle spécifique, car les propriétaires des Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 series, Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 ont tous répondu pour signaler le problème.

Il semble que la bascule «utiliser le temps fourni par le réseau» pourrait être à l’origine de ce bogue, certains utilisateurs concernés ayant cette option activée.

Néanmoins, il est conseillé aux utilisateurs de redémarrer leur téléphone pour résoudre le problème. Vous pouvez également définir manuellement l’heure si les choses ne fonctionnent toujours pas correctement. Bien sûr, cela peut être une petite consolation si votre alarme ne s’est pas déclenchée au bon moment ou si vous avez manqué un rendez-vous.