Certains pourraient payer des milliers de dollars par mois

Plus de 61 millions d’Américains prévoient de lancer une activité secondaire en 2021, selon une enquête Zapier menée auprès de 2 001 adultes américains. Et bien qu’un pourcentage plus élevé de jeunes générations, comme les milléniaux, aient repris des activités secondaires (48 %), selon Bankrate, les générations plus âgées tentent également la tendance. Plus d’un tiers, 39 %, des membres de la génération X et 28 % des baby-boomers déclarent gagner un revenu supplémentaire en parallèle.

Si vous avez la cinquantaine et que vous souhaitez vous lancer dans un concert parallèle, il y a « tellement de choses qu’une personne de plus de 50 ans peut faire, même avec des compétences minimales », déclare Jen Glantz, fondatrice et PDG de l’entreprise Bridesmaid for Hire. .

Voici cinq idées de bousculades pour les personnes dans la cinquantaine.

« Vous pouvez louer votre appartement »

À 50 ans, vous pourriez être propriétaire d’une maison. Peut-être avez-vous même opté pour une maison ou un appartement plus grand ou plus luxueux. Quel que soit le cas, envisagez de louer votre espace pendant des heures, des jours ou même des semaines à la fois.

“Vous pouvez bien sûr louer votre appartement sur Airbnb, mais vous pouvez également louer votre appartement à la journée avec quelque chose appelé Peerspace où les gens peuvent le louer pour une séance vidéo ou une séance photo”, explique Glantz. Un site appelé Splacer vous aide à louer votre espace pour des fêtes de fin d’année, des espaces de travail et des événements de lancement.

Prenez l’habitude de vendre des choses

À la cinquantaine, vous avez peut-être accumulé un assortiment d’articles technologiques, de vêtements et d’articles ménagers, dont vous pourriez vous débarrasser de certains. Glantz suggère de prendre “l’habitude de vendre” des choses inutilisées dans votre vie, dit-elle. Voici trois sites et applications que vous pouvez utiliser pour vendre vos objets.

Assurez-vous de vérifier les frais que chaque site facture aux vendeurs. Mercari facture un minimum de 10 % du prix de l’article plus des frais de traitement de paiement de 2,9 % plus 0,30 $ par vente. Lorsque vous avez fini de vendre vos propres articles, demandez à votre famille et à vos amis s’ils ont besoin d’aide pour vendre les leurs.

Les cours en ligne sont souvent « détendus » et peuvent générer des revenus passifs

Envisagez de créer un cours en ligne pour partager les connaissances que vous avez acquises au fil des décennies. Cette activité secondaire est discrète, explique l’experte Latasha Peterson. “C’est détendu”, dit-elle. “Vous pouvez le faire à la maison.”

De plus, l’enregistrement et le téléchargement d’un cours peuvent être un moyen de gagner un revenu passif, car même après avoir suivi le cours, vous continuerez à gagner un revenu au fur et à mesure que les nouveaux étudiants le suivent.

Envisagez de créer un cours en ligne sur des sites comme Udemy ou Teachable, où les gens enseignent des sujets allant du codage avec Python pour 24 $ à la photographie pour 27 $. Comme toujours, gardez à l’esprit les modèles rentables comme le programme de partage des revenus d’Udemy. Les instructeurs reçoivent 97 % des revenus lorsqu’un étudiant achète un cours via leur propre lien de parrainage, et 37 % des revenus des ventes lorsqu’aucun coupon d’instructeur ou lien de parrainage n’a été utilisé.

L’instructeur Chris Haroun a réalisé plus d’un million de dollars en vendant des cours sur l’entreprise à la création de contenu sur Udemy.

Bon pour « attraper les fautes de grammaire » ? Relire

Si vous aimez lire et que vous êtes « vraiment doué pour détecter les fautes de grammaire dans l’écriture des individus », dit Peterson, envisagez de prendre quelques concerts de relecture. Des sites comme FlexJobs répertorient les concerts ouverts et vous pouvez créer des profils sur des sites comme Polished Paper, Fiverr et Upwork pour voir quels emplois y sont publiés.

Les relecteurs gagnent en moyenne 26 $ de l’heure, selon Salary.com.

Vendre des photos d’événements locaux

Si vous assistez fréquemment à des événements locaux pour vos enfants et que vous avez un bon sens de la photographie, envisagez de publier vos photos sur des sites comme Snapped4U, qui permettent à d’autres, comme des parents occupés qui n’ont pas pu venir, de les télécharger et de les acheter. Les photographes sur le site facturent jusqu’à 20 $ par photo. Snapped4U prélève des frais d’inscription de 10 $, ainsi que 0,50 $ par photo pour les photos dont le prix est inférieur ou égal à 5 $ et 10 % du prix pour les photos dont le prix est supérieur à 5 $ pour les comptes basés aux États-Unis.

Si aucune de ces options ne vous parle et que vous êtes toujours à la recherche de votre travail parfait, “faites une liste de 25 compétences ou points forts que vous possédez”, dit Glantz, puis “tapez simplement dans Google, ‘Comment monétiser la prise de parole en public’, « Comment monétiser l’organisation », « Comment monétiser en étant un bon auditeur », et je vous promets que vous trouverez une activité secondaire. »

L’article « 5 super bousculades pour les personnes dans la cinquantaine : certaines pourraient payer des milliers de dollars par mois » initialement publié le Grandir (CNBC + Glands).