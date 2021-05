Certains propriétaires de Fossil Gen 5 rencontrent des problèmes majeurs lors de l’installation de leur mise à jour tant attendue de Wear OS

Les propriétaires de Fossil Gen 5 rencontrent des problèmes avec la dernière mise à jour de Wear OS. Le déploiement de H-MR2 a récemment repris après une longue pause, mais certains utilisateurs de Reddit ont des problèmes pour terminer la mise à jour. Une vidéo publiée par un utilisateur de Reddit montre la montre tentant d’installer la mise à jour, pour rencontrer un message d’erreur qui peut être vu ci-dessous dans une photo publiée par un autre utilisateur de Reddit:

Certains utilisateurs ont contacté le support Fossil pour tenter de résoudre le problème. Ils notent que le support Fossil recommande une réinitialisation d’usine sur leur appareil, mais le problème persiste. Certains propriétaires de la smartwatch Emporio Armani, que Fossil construit également, rencontrent également ce problème.

En tant que l’une des meilleures montres Wear OS du marché, la Fossil Gen 5 bénéficierait de la mise à jour grâce à des améliorations de la durée de vie de la batterie, la possibilité d’ajouter plus de tuiles et plus d’améliorations. Malheureusement, la mise à jour a été suspendue en mars en raison de problèmes non divulgués avec le logiciel. Le déploiement a repris il y a seulement quelques jours, et beaucoup ont réussi à installer la mise à jour et le correctif de sécurité, y compris ceux sur lesquels H-MR2 était déjà installé.

Android Central a contacté Fossil concernant le problème mais n’a pas immédiatement reçu de réponse. Nous tiendrons les utilisateurs informés du problème une fois que nous aurons appris des informations supplémentaires.

En attendant, faites-nous savoir si vous avez rencontré ce problème lors de la mise à jour de votre Fossil Gen 5 et si vous avez réussi ou non à installer la mise à jour.