Certains propriétaires de MacBook Pro 16 pouces signalent des problèmes de charge de MagSafe 3 lorsque le Mac est fermé

Mardi 30 novembre 2021 02h54 PST par Sami Fathi

Certains propriétaires de MacBook Pro 16 pouces semblent avoir identifié un problème commun suggérant que le connecteur MagSafe 3 ne parvient parfois pas à fournir la charge attendue lorsque leur Mac est éteint et que le couvercle est fermé.



Comme indiqué sur Reddit, certains modèles de MacBook Pro 16 pouces et leur chargeur ‌MagSafe‌ 3 140w respectif présentent un dysfonctionnement où lorsque le MacBook Pro est éteint, le voyant ‌MagSafe‌ clignote en orange et ne parvient pas à charger le Mac. Certains clients ont contacté le support Apple pour trouver une solution, avec plus ou moins de succès. Un utilisateur, en particulier, a déclaré qu’après de longs allers-retours, le support Apple a conclu qu’il enverrait un ordinateur portable de remplacement.

Il n’y a donc pas que moi alors ! J’ai exactement le même problème. Je suis allé à la barre de génie et ils ont testé avec un câble et un chargeur qu’ils ont et il y avait toujours le même problème. Ils ont dit qu’ils allaient commander un nouveau chargeur de 140 watts pour que je puisse voir qu’il résoudrait le problème, mais ils ont dit qu’il s’agissait très probablement d’un problème de micrologiciel, mais n’ont vraiment fourni aucune preuve d’une telle chose. Je suis rentré chez moi et le lendemain, je reçois un appel d’Apple. Quelqu’un m’appelait pour faire un suivi et m’a posé un tas de questions et m’a fourni des instructions pour exécuter un programme de diagnostic spécial. Après avoir fait tout cela, ils ont dit qu’ils voulaient reprendre mon MacBook et son chargeur et qu’ils me donneraient un tout nouveau MacBook dès qu’ils en auraient un. J’attends toujours ça mais c’est là où j’en suis actuellement.

Une vidéo partagée sur Reddit montre que lorsque le MacBook Pro est fermé, le voyant du chargeur MagSafe‌ clignote en orange à plusieurs reprises et s’accompagne de l’effet sonore de charge typique de macOS. Une lumière orange constante signifie que le MacBook est en cours de charge, tandis que le vert indique qu’il est complètement chargé.

MagSafe‌ orange clignotant est une indication intentionnelle que quelque chose ne fonctionne pas normalement, et l’assistance Apple fournit aux clients des étapes pour essayer de ramener ‌MagSafe‌ à la normale si un voyant orange s’affiche. Ce cas, cependant, est une anomalie étant donné qu’il ne se produit que lorsque le MacBook Pro est éteint avec le couvercle fermé. Si un MacBook Pro est connecté à ‌MagSafe‌ alors qu’il est allumé puis éteint, ‌MagSafe‌ 3 continue de charger le Mac comme prévu. Le problème ne se produit que pour certains utilisateurs lorsqu’ils tentent de brancher le connecteur « MagSafe » lorsque le Mac est déjà éteint.

Tous les propriétaires de MacBook Pro 16 pouces ne sont pas confrontés au problème et MacRumors n’a pas été en mesure de reproduire le bogue nous-mêmes. Quoi qu’il en soit, il y a suffisamment d’utilisateurs confrontés au problème pour qu’Apple puisse le résoudre dans un proche avenir.

