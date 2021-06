Certains propriétaires de Nintendo Switch ne peuvent pas télécharger de jeux pour le moment – ​​.

La conférence de presse de Nintendo à l’E3 2021 a été riche en surprises passionnantes, notamment un nouveau Metroid 2D, un nouveau jeu WarioWare et une mise à jour sur la suite très attendue de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Malheureusement, l’excitation a été quelque peu tempérée pour certains fans de Nintendo par un bug de Switch qui les empêche de télécharger des jeux.

Il y a environ une semaine, l’utilisateur de Reddit PhazonJim a noté dans un fil de discussion qu’un bogue dans une récente mise à jour du firmware semblait empêcher certains propriétaires de Switch de télécharger des jeux depuis l’eShop. Peu de temps après la sortie de la mise à jour du système 12.0.3 le 7 juin, Nintendo a suspendu sa distribution. Cela a duré environ une journée, mais plus d’une semaine plus tard, le problème persiste.

Le Redditor dit que lorsqu’il essaie de télécharger du contenu depuis le Nintendo eShop, le code d’erreur 2123-1502 apparaît, l’empêchant de télécharger des jeux sur son Switch. L’icône du jeu qu’il a essayé de télécharger apparaît sur l’écran d’accueil de Switch avec un « X » clignotant dessus.

Nintendo n’a pas encore publié de déclaration concernant ce problème spécifique, mais sur la base du nombre de votes positifs et de commentaires, le fil Reddit original de PhazonJim sur r/NintendoSwitch et son fil plus récent sur r/Games, de nombreux autres propriétaires de Switch sont confrontés à ce problème. bogue.

Nintendo a une page d’assistance pour ce code d’erreur avec un certain nombre de solutions potentielles, notamment réessayer le téléchargement, redémarrer la Switch et vider le cache.

Si vous cherchez désespérément une solution rapide et que vous souhaitez réinitialiser le cache de votre Switch, accédez à Les paramètres du système dans le menu d’accueil, faites défiler vers le bas et sélectionnez Système, faites défiler vers le bas et cliquez Options de formatage, puis sélectionnez Réinitialiser le cache pour votre profil. Cela supprimera les identifiants, mots de passe, cookies, historiques et autres données de site Web mis en cache, mais pas vos jeux ou vos données de sauvegarde.

Malheureusement, certains utilisateurs concernés affirment que ces solutions ne font aucune différence :

« Oui, je suis également affecté et je ne l’ai su que lorsque j’ai acheté et essayé de télécharger Mario + Lapins Crétins. Il m’a fallu environ 11 essais pour que le système le contourne. – RedFaceGeneral « Oui, c’est moi. Même supprimé le 15 Go Immortals Fenyx Rising lorsque la mise à jour a échoué, pensant que l’installer proprement le résoudrait. Maintenant, je ne peux plus du tout y jouer, ni aucun des jeux que j’aimerais acheter et télécharger dans le cadre de la vente en cours. – AlJoelson « J’ai essayé de télécharger une démo et j’ai été invité à mettre à jour avant de télécharger après avoir redémarré à partir de la mise à jour, la démo ne se téléchargeait plus. J’espère que Nintendo traque toutes ces erreurs de téléchargement et est conscient du problème. – le lanceur

Pour de nombreuses personnes, le spam du bouton de téléchargement est la seule chose qui fonctionne, bien que d’autres aient eu du succès avec les solutions de la page d’assistance. Essayez-les tous si vous rencontrez des difficultés pour télécharger des jeux et gardez l’espoir que Nintendo travaille sur un correctif permanent.

