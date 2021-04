Certains propriétaires de OnePlus 9 Pro rencontrent des problèmes de surchauffe

Le OnePlus 9 Pro est, sans aucun doute, l’un des meilleurs téléphones Android lancés jusqu’à présent cette année, offrant presque tout ce que vous attendez d’un produit phare 2021. Malheureusement, un grand nombre d’utilisateurs de OnePlus 9 Pro signalent des problèmes de surchauffe avec leurs appareils.

Source: Android Central

Comme l’ont remarqué les gens d’Android Police, de nombreux propriétaires de OnePlus 9 Pro se sont plaints du problème sur Twitter et sur le forum d’assistance officiel de la société. Dans la plupart des cas, les utilisateurs de OnePlus 9 Pro reçoivent un avertissement de surchauffe lors de l’utilisation de l’application appareil photo. Étonnamment, l’avertissement de surchauffe peut parfois apparaître même lorsque vous essayez de prendre une photo à l’extérieur. Nous pouvons confirmer que notre unité d’examen OnePlus 9 Pro souffre également du même problème. Notre propre Harish Jonnalagadda a noté dans son examen du téléphone:

Le OnePlus 9 Pro a surchauffé lorsque je configurais le téléphone, et il est arrivé à un point où je n’ai pas pu lancer l’appareil photo et le chipset s’est automatiquement étranglé pour contrôler la chaleur. Heureusement, ce n’était pas un problème après la configuration initiale, mais la dernière fois que j’ai rencontré ce problème particulier, c’était sur un Sony Xperia Z il y a cinq ans.

OnePlus a confirmé à The Verge qu’il était conscient du problème et travaillait sur un correctif, qui devrait être déployé via des mises à jour «au cours des prochaines semaines». Ce qui n’est pas clair à ce stade, cependant, c’est s’il s’agit d’un problème répandu ou limité à un petit nombre d’appareils OnePlus 9 Pro.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Votre place dans l’espace

Echo VR Saison 1: le jeu d’Ender a un nouveau nom

Echo VR est le jeu de sport d’arène en apesanteur dont vous avez toujours rêvé. La saison 1 dure jusqu’au 23 mai et comprend de nombreuses récompenses gratuites que les joueurs peuvent débloquer, mais le Pass Echo à 10 $ vaut-il le petit morceau de monnaie? Nous allons sur le terrain pour le découvrir.

trop de bonne chose

Le Pixel 4a a ruiné les téléphones phares pour moi

J’ai adoré le OnePlus 9 autant, voire plus, que de nombreux critiques, mais je pense que je vais le mettre de côté pour le moment. Pourquoi? Ce facteur de forme simple et plus petit du Google Pixel 4a ne cesse de me tirer en arrière.

8T == 9R

Examen du OnePlus 9R: R est pour recycler les vieilles idées

Le OnePlus 9R est un OnePlus 8T renommé avec un nouveau boîtier de caméra arrière et un chipset légèrement plus rapide. Vous obtenez le même écran AMOLED 120 Hz, des caméras fiables, une charge de 65 W et un logiciel propre que le 8T, mais le 9R est plus abordable en Inde, ce qui en fait un produit phare d’une valeur décente.