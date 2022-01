Certains propriétaires d’iPhone 13 signalent que les gens ne peuvent pas les entendre sur le haut-parleur

Certains propriétaires d’iPhone 13 se plaignent que d’autres personnes ne peuvent pas les entendre lorsqu’ils passent des appels téléphoniques sur haut-parleur. Des rapports surgissent depuis la fin de l’année dernière et continuent d’arriver. Le problème n’est pas présent lors des appels téléphoniques sans haut-parleur ou en utilisant des écouteurs.

Tel que rapporté par iDropNews, les gens se plaignent du problème depuis au moins octobre 2021 avec peu de signes d’un correctif. En fait, certaines personnes ont découvert que les équipes d’assistance d’Apple n’étaient absolument pas utiles lorsqu’elles tentaient de diagnostiquer le problème du haut-parleur.

Je suis allé au Genius Bar deux fois. Une fois, on m’a demandé ce que je voulais exactement d’eux. Je lui ai dit, juste un téléphone qui fonctionne, de préférence pas pire que l’ancien modèle pour lequel je l’ai remplacé. La deuxième fois, le gars a suggéré toutes les choses que j’avais essayées. Puis dit que c’est la première fois qu’il en entend parler. Donc ça doit être ma sauvegarde. Je lui ai dit que je n’avais pas restauré à partir d’une sauvegarde et il a simplement haussé les épaules. Hyper frustrant,

On ne sait pas immédiatement ce qui cause le problème ou à quel point il est répandu, mais les réponses à ce fil continuent de se produire. Une cause possible est la fonction d’annulation de l’écho acoustique (AEC), selon iDropNews. Cette fonctionnalité est conçue pour empêcher les gens d’entendre leur propre voix lorsqu’ils sont sur haut-parleur et cela existe depuis des années. Il est possible que les combinés iPhone 13 soient trop agressifs et au lieu de bloquer l’écho de la voix d’un appelant, il bloque les deux.

Quelle qu’en soit la cause, aucun correctif ne semble susceptible d’arriver de si tôt et c’est vraiment une très mauvaise nouvelle pour ceux qui sont touchés par ce bogue. Pour l’instant, utiliser l’iPhone en dehors du mode haut-parleur est la seule solution. Puis-je suggérer de consulter les meilleures offres AirPods ?

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.