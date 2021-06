Certains services Apple comme iMessage et l’application Calendrier sont inondés de spam – .

Je suis le genre d’utilisateur d’iOS qui a tendance à fulminer et à s’extasier quand je vois juste quelques messages de spam errants apparaître dans mon application iMessages – surtout quand il s’agit d’une variante plus sombre, qui va au-delà des missives que tant d’entre nous ont maintenant (comme ceux qui annoncent que vous avez gagné une tombola Amazon inexistante). Non, je parle des tentatives d’escroquerie, des messages sur le thème des adultes, etc., qui s’immiscent de manière extrêmement ennuyeuse lorsque vous essayez de trier les messages d’amis et de proches. Je pensais seulement que j’avais mal, jusqu’à il y a quelques semaines, lorsque je discutais avec quelqu’un qui travaille chez Facebook, et il a levé son téléphone pour me montrer tous ses spams iMessage. Tout cela, m’a-t-il montré en parcourant la liste, ne devrait pas être ici.

Soit dit en passant, ce problème ne se limite pas à iMessages. Les utilisateurs d’autres applications iOS, comme l’application Calendrier, ont signalé des frustrations similaires, telles que les utilisateurs de ce fil Reddit, se plaignant d’un spam frauduleux dans le calendrier.

Apple, à son honneur, a déclaré qu’il “travaillait activement pour résoudre ce problème”… en 2016. Cela reste apparemment un problème suffisant pour de nombreuses personnes, car le support Apple a publié une vidéo YouTube plus tôt ce mois-ci sur la façon de supprimer le spam de calendrier. sur votre iPhone (mais n’explique pas les mesures que vous pouvez prendre pour vous empêcher de recevoir le spam en premier lieu). Néanmoins, cette vidéo a recueilli près de 100 000 vues au moment de la rédaction de cet article.

Apple doit vraiment faire quelque chose contre ces escroqueries de calendrier. pic.twitter.com/BIVS0EIWpf – (@bieberfluid) 20 juin 2021

L’un des aspects les plus gênants du spam comme tout cela est le fait que l’interaction avec celui-ci – y compris en communiquant avec l’expéditeur pour “arrêter” – permet au spammeur de savoir qu’un humain réel et vivant est à l’autre bout, et que cela est une destination iMessage ou Calendrier légitime. Cela signifie que le harcèlement peut probablement continuer.

En ce qui concerne iMessage, ce problème m’a en fait aidé à m’éloigner de l’application vers une alternative de messagerie (je sais, je sais, il y a des mesures que vous pouvez prendre et des paramètres que vous pouvez ajuster, pour réprimer tout spam iMessage – mais je Je ne devrais pas avoir à le faire.) Je suis devenu un grand utilisateur de Facebook Messenger, l’une des raisons étant que je ne reçois aucun spam là-bas. Absolument zéro.

En tant que journaliste, j’aime aussi la possibilité d’atteindre des sources directement via quelque chose comme l’application de messagerie de Facebook, alors qu’envoyer un e-mail à la place serait probablement resté sans réponse pour beaucoup d’entre eux. Étant donné que pratiquement tout le monde et tout ce qui existe a un profil Facebook ou une page Facebook à ce stade, il est également utile de pouvoir joindre toute personne dont vous n’avez pas actuellement le numéro de téléphone, ce qui signifie que vous ne pouvez pas le contacter via iMessage.