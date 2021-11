Certains sites chinois d’informations sur la cryptographie semblent s’assombrir alors que la répression se poursuit

Les sites chinois d’information sur la cryptographie ChainNews, Odaily et la plate-forme d’information Block123 étaient inaccessibles mercredi, alors que le gouvernement chinois continue de sévir contre l’industrie de la cryptographie.

ChainNews a publié son compte Telegram sur son Twitter le 15 novembre, affirmant qu’il serait hors ligne pendant 8 à 10 heures pendant que le site subit une maintenance. Lorsqu’on lui a demandé via Telegram le 17 novembre pourquoi le site était resté sombre, le compte officiel de ChainNews a déclaré à CoinDesk que Twitter et Telegram continueraient d’être mis à jour pendant la mise à jour du site Web. Odaily était également inaccessible mercredi et avait invité son public à rejoindre son Communauté Telegram dans un tweet épinglé le 9 octobre. Le site d’information n’était pas accessible pour commenter au moment de la publication. Block123 n’était pas non plus accessible le 17 novembre. Les deux publications ont poursuivi leur activité sur Twitter et Telegram, qui sont tous deux interdits en Chine. Banque populaire de Chine , ainsi que sept autres principaux régulateurs chinois ont déclaré qu’ils renforceraient la surveillance des médias qui fournissent des informations sur le trading de crypto, selon une annonce de politique du 24 septembre qui est considérée comme la mesure anti-crypto la plus sévère de la Chine à ce jour. Site d’actualités et application CoinWorld a également fermé son entité de Pékin le 15 novembre, selon le registre d’enregistrement des sociétés du gouvernement, des mois après l’annonce de sa fermeture en juillet. dans sa répression du minage de crypto. Samedi, le principal organisme de surveillance anti-corruption de la partie communiste a annoncé qu’il expulsait Xiao Yi du parti en raison de son implication dans le minage de crypto. Yi sera probablement le membre du parti le plus en vue à faire face à des accusations pour son soutien à la crypto.

Lire la suite: La NDRC chinoise envisage des prix d’électricité punitifs pour les mines de crypto