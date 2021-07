Certains sites Web de jeux et chaînes YouTube arrêtent la couverture des jeux Activision Blizzard

Overwatch de Blizzard, sur la photo, a une suite très médiatisée en préparation. Capture d’écran : Blizzard

À la suite d’allégations troublantes concernant les environnements de travail chez Ubisoft et Activision Blizzard, plusieurs points de vente de jeux ont choisi de suspendre la couverture de tous les jeux publiés par les méga-éditeurs.

La semaine dernière, deux reportages à succès d’Ethan Gach de Kotaku ont offert un regard derrière le rideau sur Ubisoft Singapour, y compris des cas omniprésents de harcèlement. Ces rapports font suite à la plongée profonde de Kotaku de l’année dernière, montrant la profondeur de l’inconduite chez l’éditeur basé à Paris. Un an plus tard, certains employés d’Ubisoft pensent que l’entreprise n’a pas fait assez pour annuler un tel comportement.

Puis, mercredi, Bloomberg a d’abord fait état d’une action en justice déposée par l’État de Californie contre Activision Blizzard. Il revendiquait une culture de «frat boy» empoisonnée chez le méga-éditeur, ainsi que des allégations d’agression sexuelle, de harcèlement et même de mort.

Vendredi, Prima Games, mieux connu pour produire des guides de stratégie complets et des procédures pas à pas pour les jeux grands et petits, a suspendu indéfiniment la couverture des jeux publiés par Ubisoft ou Activision Blizzard.

“Ce que cela signifie, c’est que toute la couverture passée des propriétés de ces sociétés publiée sur le site avant cette déclaration, y compris nos guides, restera, mais aucune nouvelle couverture ne sera écrite jusqu’à ce que ces sociétés fassent davantage pour adopter un changement significatif”, a écrit la rédaction du site dans un communiqué.

Le site d’actualités et d’analyses sur les jeux The Gamer arrêtera également la couverture des jeux Activision Blizzard. «Nous allons arrêter de couvrir les jeux Activision et Blizzard jusqu’à ce qu’il y ait de vrais changements et que ces conneries d’éclairage se terminent. Nous couvrirons les nouvelles en cours concernant l’histoire actuelle, mais nous ne couvrirons pas les jeux », a déclaré le rédacteur en chef Kirk McKeand sur Twitter.

La populaire chaîne YouTube GameXplain, qui publie des bandes-annonces, des actualités et des critiques à un rythme et une vitesse stupéfiants, a proposé un calendrier pour l’arrêt de sa couverture. « À la lumière des horribles allégations de harcèlement sexuel portées contre Activision Blizzard, nous suspendons toute couverture des jeux Activision Blizzard pour le reste de l’année, et peut-être indéfiniment, jusqu’à ce que la culture de travail ait été manifestement améliorée », le site a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter.

Plus tôt cette année, GameXplain s’est retrouvé dans l’eau chaude, avec plusieurs anciens travailleurs parlant à Vice d’un environnement de travail d’exploitation qui reposait sur le paiement de bas salaires aux travailleurs pendant de longues heures. (Divulgation : Patrick Klepek, l’auteur du rapport de Vice, travaillait auparavant chez Kotaku.)

Ni GameXplain ni The Gamer n’ont mentionné l’arrêt de la couverture des jeux Ubisoft. Kotaku a contacté les trois publications pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas eu de réponse au moment de la publication.

(Mise à jour, 14h00 : Dans une déclaration à Kotaku, Segers a déclaré que le refus effectif d’Activision Blizzard des allégations « contraste fortement avec la promesse d’Ubisoft d’une action significative qu’ils ont formulée en réponse ». Segers a déclaré que GameXplain ne reprendra pas la couverture d’Activision Blizzard tant qu’il n’y aura pas “un plan d’action clair sur la façon dont Activision Blizzard prévoit de s’assurer que ces infractions ne se répètent pas”, y compris des audits externes, un programme de dénonciation tiers et la promotion de ” les femmes et les minorités à plus de postes de direction. »)

Plus tard cette année, Activision Blizzard prévoit de sortir Diablo II: Resurrected, un remake du Loot-RPG classique, à l’automne et, bien sûr, il y a Call of Duty (bien que la sortie prévue pour cette année n’ait pas encore été annoncée). Pendant ce temps, Ubisoft, comme toujours, a une liste empilée de versions, y compris la prochaine extension majeure pour Assassin’s Creed Valhalla, le sport d’action MMO Riders Republic, le jeu de tir en monde ouvert Far Cry 6 et le jeu de tir en équipe, Rainbow Six Extraction , qui a été récemment retardé.