Certains streamers Twitch boycottent mercredi les raids haineux de Twitch

Un certain nombre de chaînes Twitch s’éteindront le mercredi 1er septembre en guise de protestation contre la plate-forme. Cela survient après que de nombreux streamers ont affirmé que Twitch n’avait pas pris de mesures suffisantes contre les raids haineux, qui ont tourmenté les streamers marginalisés au cours des dernières semaines.

Tel que rapporté par The Verge, le black-out #ADayOffTwitch a été planifié par ShineyPen, Lucia Everblack et RekItRaven dans le prolongement de la campagne Twitter, #TwitchDoBetter. La campagne Twitter a été menée par RekItRaven comme un moyen de faire pression sur Twitch pour qu’il fournisse de meilleurs outils et protections aux streamers sur sa plate-forme. Le problème est apparu pour la première fois il y a quelques semaines lorsque des “raids haineux” ont commencé à se produire régulièrement, où un flot de bots entrait dans le chat d’un streamer, envoyant tous les mêmes commentaires racistes ou fanatiques.

Bien que Twitch ait publié une déclaration sur Twitter à propos de la campagne #TwitchDoBetter, cependant, il n’a fourni aucun détail sur ce qu’il faisait. Il a publié une deuxième déclaration une semaine et demie plus tard pour répondre au fait qu’il n’avait pris aucune mesure contre les raids haineux. Cependant, tout ce qu’il a dit, c’est qu’il y travaille et ne veut pas informer les personnes organisant ces raids de ses plans.

Le black-out #ADayOffTwitch a été organisé pour tenter de forcer Twitch à prendre des mesures immédiates pour protéger les streamers contre les actions haineuses.

“Un jour de congé [Twitch] est en grande partie de se rassembler dans la solidarité. Un jour de congé est une étape dans les nombreuses étapes que nous devons franchir vers le changement », a déclaré ShineyPen à The Verge.

RekItRaven a également déclaré que le black-out concernait davantage le regroupement de streamers plus petits que de nuire activement aux bénéfices de Twitch. La réponse de la communauté a été variée, certains streamers ayant l’impression que la panne est inutile et d’autres incapables de prendre un congé en raison d’obligations contractuelles.

Une note sur #ADayOffTwitch de la part des acteurs et de l’équipe de notre émission en streaming.

Veuillez lire et rappelez-vous que tout le monde n’est pas libre de prendre congé demain, quel que soit le niveau de soutien dont ils bénéficient pour l’événement. pic.twitter.com/Pu6lE8CucQ — Mother LandsRPG : Saison 3 ! (@MotherlandsRPG) 31 août 2021

Certains streamers plus gros ont eu des réactions négatives au mouvement. Asmongold, un grand streamer de World of Warcraft qui est récemment passé à Final Fantasy XIV, a déclaré lors d’un stream: “Personne ne s’en fout si vous prenez un jour de congé. Personne ne sait qui vous êtes.”

Asmongold a poursuivi en disant qu’il croyait au pouvoir des nombres et qu’il participerait si un gros streamer s’impliquait, bien qu’il soit lui-même un gros streamer, ayant 2,4 millions de followers sur Twitch.

Un représentant de Twitch a déclaré à The Verge qu’il était au courant de la panne et qu’il soutenait les créateurs de contenu qui y participent. Selon Lucia Everblack, la discussion autour de #ADayOffTwitch montre qu’elle a déjà réussi à façonner la conversation et à pousser Twitch à apporter des changements importants.

“Nous ne voulons pas seulement des solutions aux problèmes actuels”, a déclaré Everblack à The Verge. “Nous voulons des politiques en place pour que ce genre de problèmes ne se reproduise plus jamais ou du moins ne deviennent jamais aussi graves.”