Certains téléphones Android ont un bug qui les empêche d’appeler la police

Le Google Pixel 3, sorti en 2018, a été signalé comme étant affecté (.)

Un petit nombre de téléphones aux États-Unis exécutant le système d’exploitation Android de Google sont apparemment incapables d’appeler la police.

Le géant de la technologie a confirmé que certains de ses téléphones Pixel sont affectés par le problème dans des « circonstances limitées ».

Le problème est survenu pour la première fois sur Reddit la semaine dernière, lorsqu’un utilisateur a signalé que son téléphone Pixel 3 n’était pas en mesure de composer le 911.

Selon le propriétaire, le téléphone Pixel fonctionnait mal à plusieurs reprises lorsqu’il tentait d’appeler les services d’urgence.

« Mon téléphone s’est bloqué immédiatement après une sonnerie et je n’ai rien pu faire d’autre que de cliquer sur des applications avec un appel téléphonique d’urgence en arrière-plan. Tout cela pendant que le téléphone m’a informé qu’il avait envoyé ma position aux services d’urgence », a écrit l’utilisateur de Reddit KitchenPicture5849 sur le forum r/GooglePixel.

En réponse au message, un porte-parole de Google a déclaré que la société était au courant du problème.

» Sur la base de notre enquête, nous avons pu reproduire le problème dans un ensemble limité de circonstances « , a écrit le compte vérifié.

« Nous pensons que le problème n’est présent que sur un petit nombre d’appareils sur lesquels l’application Microsoft Teams est installée lorsque l’utilisateur n’est pas connecté.

« Nous ne connaissons actuellement qu’un seul rapport d’utilisateur lié à l’apparition de ce bogue. »

Google a recommandé aux utilisateurs de Pixel avec l’application Microsoft Teams sur leur téléphone de se connecter à l’application ou de la désinstaller et de la réinstaller.

Le porte-parole a également ajouté qu’une mise à jour de Teams était en cours de déploiement et devrait résoudre le problème.



