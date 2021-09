Certains téléphones Galaxy A et M Series ont un mystérieux problème de redémarrage automatique | La technologie

in

Ce défaut mystérieux et coûteux de certains téléphones Samsung pourrait complètement ruiner votre expérience mobile.

Grâce aux différentes mises à jour de sécurité et de fonctions, non seulement nous rendons nos appareils mobiles beaucoup plus sûrs, mais aussi de temps en temps, les différentes sociétés incluent la résolution de différentes défaillances pouvant affecter le fonctionnement normal de notre terminal.

Et bien que Samsung lance toujours des produits de très haute qualité sur le marché, il est probable qu’un envoi particulier posera des problèmes, et cela semble se produire avec certains appareils des séries Galaxy A et Galaxy M, du moins en Inde.

Tel que rapporté par Sammobile, les bugs sont reproduits dans les téléphones Galaxy M30, Galaxy M31, Galaxy M31, Galaxy A50, Galaxy A50 et Galaxy A51 commercialisés en Inde, et pour le moment il ne semble y avoir aucun cas en dehors de ce pays avec lequel il pourrait être un envoi très particulier.

En gros l’échec il gèle et s’accroche à bon nombre de ces appareils, et allant de pair avec un redémarrage automatique du système. Cela rendrait l’utilisation normale de l’appareil très difficile, même certains des pires défauts prétendent que le terminal redémarre constamment sans sortir de ce défaut.

Les terminaux ne passent pas directement le logo Samsung et vous ne pouvez pas entrer dans le mobile, et ce n’est pas un virus donc un antivirus n’est pas valable dans ce cas.

Beaucoup de ces problèmes sont repris sur les forums officiels de Samsung en Inde, dans un problème qui n’est pas nouveau étant donné qu’il remonte à quelques mois, et que les Sud-Coréens n’ont pas encore officiellement parlé, mais il semble que la faute soit pas résolu.

Certains utilisateurs ont signalé que lorsqu’ils ont fait réparer leur Samsung avec ce problème, on leur a dit qu’ils devaient remplacer la carte mère, un changement qui n’est pas vraiment bon marché puisqu’il est supérieur à 100 dollars.