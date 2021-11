Certains téléphones Pixel 6 appellent des contacts aléatoires, Google travaille sur un correctif

Les mégots ne sont pas à blâmer cette fois

Lire la mise à jour

Détection des mots clés de l’assistant à blâmer, Google travaille sur un correctif

Les Google Pixel 6 et 6 Pro n’ont commencé à être expédiés aux clients chanceux en précommande que la semaine dernière, mais nous constatons déjà plusieurs problèmes signalés par les utilisateurs. Tout d’abord, le téléphone a présenté un problème de scintillement d’écran étrange, puis il y a eu quelques problèmes avec Always On Display. Le dernier à rejoindre la liste est probablement le plus étrange et le plus ennuyeux à ce jour, mais heureusement, Google travaille déjà sur un correctif.

Certains utilisateurs de Reddit ont signalé que leurs Google Pixel 6 et 6 Pros composaient automatiquement des contacts aléatoires, parfois au milieu de la nuit. Bien que cela puisse sembler être un problème isolé au début, le fil Reddit suggère le contraire. De nombreux utilisateurs ont répondu en disant qu’ils souffraient du même problème. Quelques-uns ont confirmé que l’assistant Google est le coupable puisqu’ils ont trouvé les appels fantômes dans leur historique d’activité, même s’il n’y avait pas de bavardage en arrière-plan qui pourrait être confondu avec une commande. La désactivation de l’assistant sur l’écran de verrouillage est connue pour résoudre le problème (au moins en tant que solution temporaire). Un couple de Redditors a également souligné que l’appel avait été envoyé à des contacts aléatoires pendant qu’ils dormaient et que leurs téléphones étaient verrouillés.

Un utilisateur de la communauté Pixel a également publié un problème similaire (via Android Authority). Ils ont signalé que leur Pixel 6 avait « appelé » un collègue à plusieurs reprises et comme il s’agissait d’un problème récurrent avec l’appareil, ils ont fini par supprimer le contact. Cela arrivait souvent lorsque le téléphone était dans une poche, et une fois que l’appel était déclenché alors qu’ils parlaient en langue farsi, une langue que Google Assistant ne prend pas en charge.

Plusieurs utilisateurs ont signalé le même problème, et la désactivation des commandes vocales « Hey Google » ou de l’écran de verrouillage Google Assistant semble être la seule solution fonctionnelle pour ceux qui sont confrontés au problème. Il semble que Google Assistant soit définitivement à blâmer ici, avec d’autres exemples apparus au cours des dernières 24 heures montrant que l’IA généralement utile est activée à des intervalles aléatoires sur le Pixel 6 et, n’entendant aucune commande, appelle des personnes au hasard dans la liste de contacts d’un utilisateur. Un exemple plus courant est le nom de James, mais il ne semble pas limité à celui-là.

Selon le même article Reddit que nous avons lié hier, de nombreuses personnes semblent rencontrer ce bug étrange, et l’ancien propriétaire d’AP, Artem Russakovskii, spécule que la cause pourrait être des paramètres corrompus ou mal configurés importés d’une précédente sauvegarde de téléphone Android – dans ce cas, son OnePlus 9 Pro. Il a effacé les paramètres et le cache de l’application Google et l’Assistant a cessé de se comporter mal, mais ce n’était qu’une solution temporaire. Un jour plus tard, il a pu à nouveau reproduire les appels fantômes sur son téléphone Pixel. Espérons que Google puisse publier un correctif côté serveur pour soulager tous les James du monde des appels téléphoniques indésirables, mais jusque-là, restez vigilants, les amis.

Dans une déclaration à 9to5Google, Google a confirmé qu’il était au courant du problème et qu’il travaillait sur un correctif, c’est donc quelque chose que les propriétaires de Pixel 6 n’auront pas à supporter trop longtemps. En attendant, vous devrez désactiver la détection des mots clés de l’assistant Google pour contourner le problème.

Détection des mots clés de l’assistant à blâmer, Google travaille sur un correctif

Nous avons mis à jour l’article avec plus de détails sur les contacts tournants nommés « James » et une déclaration de Google indiquant que la société travaille sur un correctif.

Les Samsung Galaxy Buds + ne coûtent que 59 $ (90 $ de réduction) pour cette offre anticipée du Black Friday

Ils sont un peu plus âgés, mais toujours très dignes de recommandation

Lire la suite

A propos de l’auteur

Srivatsa Ramesh (4 articles publiés)



Srivatsa est un fidèle d’Android depuis longtemps. Il a quitté son emploi dans l’informatique pour partager la même passion d’écrivain et de critique. Auparavant, il était chez TechRadar.

Plus de Srivatsa Ramesh