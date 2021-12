Certains téléphones Pixel se bloquent en composant les services d’urgence 911

Alors que Google et Microsoft résolvent l’étrange bug des équipes empêchant certains des meilleurs téléphones Android de composer le 911, un autre problème afflige les propriétaires de Pixel, ce qui oblige les appareils à appeler en permanence les services d’urgence.

L’utilisateur de Reddit, Icy-Sea7016, a publié un article sur son expérience, expliquant que son Pixel 3 est essentiellement bloqué dans une sorte de boucle de redémarrage qui oblige le téléphone à composer le 911, puis à redémarrer, pour répéter le processus.

J’ai essayé de rester en ligne pour leur faire savoir qu’il s’agissait d’un accident, mais mon téléphone s’est éteint ! Il s’est retourné contre eux et alors que j’essayais de leur dire que j’étais en sécurité, il a de nouveau raccroché ! Il redémarre continuellement, quels que soient les boutons que j’appuie ou la façon dont j’essaie de le démarrer. QUATRE POLICIERS SONT VENUS DE SE MONTRER A MINUIT. Je leur ai dit que j’étais en sécurité et qu’ils semblaient aller bien. Je leur ai dit que j’espère que cela ne se reproduira plus. Ensuite, je suis allé en ligne et quelqu’un a mentionné avoir exercé une pression directe sur un endroit, alors je l’ai essayé ET MON TÉLÉPHONE COMMENCE IMMÉDIATEMENT À APPELER LE 911 et redémarre immédiatement.

La numérotation des services d’urgence semble être le résultat de l’application de sécurité personnelle de Pixel, qui composera automatiquement le 911 lorsque le bouton d’alimentation est enfoncé cinq fois ou plus en succession rapide. Inutile de dire que ce n’est pas le premier exemple de ce qui se passe, avec de nombreux utilisateurs de Reddit dans le fil de discussion discutant d’expériences similaires avec leurs pixels.

Bien que le problème puisse être un problème lié au logiciel, d’autres rapports similaires indiquent qu’il s’agit d’un problème matériel lié au blocage du bouton d’alimentation. Certains ont réussi à décoller le bouton en frappant le côté du téléphone contre leur main ou une table (faites-le à vos risques et périls) ou en pulvérisant de l’alcool isopropylique autour du bouton d’alimentation pour le desserrer (encore une fois, risque).

Cependant, jusqu’à ce qu’il ne soit plus bloqué, il est difficile de modifier les paramètres d’urgence sur l’appareil avant qu’il ne redémarre à nouveau. Cela a été le problème d’Icy-Sea7016, et ils indiquent que Google n’a pas été d’une grande aide, suggérant des solutions comme modifier les paramètres (ce qu’ils ne peuvent pas faire) ou laisser la batterie se décharger et la faire réparer dans un centre de réparation tiers .

Compte tenu de l’âge des téléphones comme le Pixel 3, Google n’est plus obligé de réparer l’appareil lui-même après l’expiration de la garantie. Néanmoins, il signale un grave problème matériel qui non seulement rend les téléphones inutilisables, mais bombarde les services d’urgence de faux appels 911.

Pour l’instant, toute personne possédant un téléphone Google plus ancien (ou même plus récent) peut suivre notre guide sur l’utilisation de l’application Sécurité personnelle pour gérer ses paramètres d’urgence. Bien que si vous utilisez toujours la série Pixel 3, il est peut-être temps d’envisager une mise à niveau maintenant qu’elle a atteint la fin de son support logiciel.

