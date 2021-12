12/06/2021 à 17:43 CET

Un groupe de scientifiques du Whitehead Institute aux États-Unis a découvert que lorsque les cellules n’ont pas accès à suffisamment d’oxygène pour remplir leurs fonctions, une molécule appelée fumarate est activée : le « remplacement & rdquor ; garantit la Flux d’énergie vers les cellules. Selon les chercheurs, le processus identifié pourrait être utile pour développer de nouveaux traitements contre des maladies telles que le diabète, le cancer ou l’ischémie, dans lesquelles il y a une forte diminution des niveaux d’oxygène dans les tissus.

La respiration cellulaire C’est un processus qui se déroule dans les mitochondries et qui facilite la création d’ATP, une molécule essentielle pour que nos cellules aient l’énergie nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions vitales. Le mécanisme comprend de multiples réactions en chaîne qui spécifient le transport des électrons, dans un « circuit & rdquor; aboutissant à la production d’ATP.

L’oxygène et la chaîne électronique

Dans le cadre de ce processus, le oxygène il joue un rôle extrêmement important, car seuls deux électrons sont conservés dans l’étape finale des réactions en chaîne, qui sont intégrés à l’oxygène pour terminer le processus. C’est pour cette raison qu’à l’intérieur de ce mécanisme, on dit que l’oxygène fonctionne comme un « accepteur terminal d’électrons ».

Le rôle de l’oxygène non seulement complète les réactions, mais permet également au cycle de se poursuivre avec de nouveaux électrons « entrants & rdquor ; Dans la chaîne. Bien qu’il ait déjà été observé qu’à certaines occasions les cellules parvenaient à maintenir certaines fonctions de la chaîne de transport d’électronsMême en l’absence d’oxygène, il n’avait pas encore été identifié comment se déroulait ce processus supplémentaire.

Le « remplacement & rdquor ; d’oxygène

Selon un communiqué de presse, le groupe de scientifiques dirigé par la chercheuse principale Jessica Spinelli a cherché à comprendre comment les mitochondries sont capables de maintenir l’ensemble du processus, lorsque l’oxygène n’agit pas comme un accepteur terminal d’électrons. Comme indiqué dans la nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Science, une molécule appelée fumarate intervient en cas de manque d’oxygène et fonctionne comme accepteur terminal d’électrons: grâce à cela, la fonction mitochondriale est possible dans cet environnement.

Les spécialistes savaient déjà que le fumarate Il est utilisé comme accepteur d’électrons chez les organismes eucaryotes inférieurs, mais les caractéristiques du procédé sont clairement différentes : il utilise une enzyme et un porteur d’électrons que les mammifères ne possèdent pas. Il était donc essentiel de trouver d’autres éléments pour pouvoir expliquer le développement de ce mécanisme dans le cas des mammifères.

Grâce à une série de tests et d’expériences avec des rongeurs, les chercheurs ont pu déterminer que la clé était dans l’accumulation d’une molécule appelée ubiquinol, que les scientifiques ont trouvé concentré dans des conditions de faible teneur en oxygène ou d’hypoxie. C’est précisément la molécule d’ubiquinol qui inverse et modifie certains processus qui se déroulent dans le complexe protéique SDH : les modifications « release & rdquor; fumarate afin qu’il puisse jouer son rôle déterminant dans la chaîne de transport d’électrons.

Des tissus plus réactifs

Un point clé de la recherche est que les scientifiques ont apprécié que les tissus réagissent différemment chez les rongeurs : les reins, le foie et le cerveau ont atteint presque la même efficacité dans la fonction mitochondriale, le fumarate remplaçant l’oxygène. Au contraire, des tissus tels que le cœur et le muscle squelettique ont effectué le processus avec du fumarate, mais sans conserver la même efficacité. fonction mitochondriale quand l’oxygène était minime.

Par conséquent, la découverte pourrait conduire au développement de nouvelles thérapies et traitements dans des pathologies qui génèrent une réduction de l’oxygène au niveau cellulaire, en particulier lorsque les tissus et les organes qui montrent une plus grande réponse au « remplacement & rdquor ; par le fumarate.

