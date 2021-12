Certains travailleurs de l’assainissement de New York voient les salaires approcher les 300 000 $ en raison de problèmes de personnel

Ils nettoient vraiment.

Environ 100 éboueurs de la ville de New York et leurs patrons ont touché des salaires d’environ 300 000 $ en raison d’une aubaine des heures supplémentaires, selon un rapport publié dimanche.

Le New York Post, citant un représentant du département, a rapporté que les salaires explosifs étaient dus à des heures supplémentaires excessives en raison de problèmes de personnel tout au long de l’année. La pénurie a été imputée à l’épidémie de COVID-19. Le journal a souligné que bon nombre de ceux qui ont vu leur salaire augmenter étaient des superviseurs à l’âge de la retraite, qui peuvent utiliser la bosse pour « engraisser leur pension ».

DOSSIER : Un agent d’assainissement portant un masque et des gants ramasse les ordures au milieu de la pandémie de coronavirus le 28 avril 2020 à New York. (Photo par Alexi Rosenfeld/.) (Alexi Rosenfeld/.)

Le journal a identifié Christopher Tamas, un superviseur du Bronx qui a été embauché en 2000, comme le « roi » des heures supplémentaires. Sa rémunération totale était de 299 160 $ ​​après avoir gagné 170 883 $ en heures supplémentaires.

DOSSIER : Un employé du Département de l’assainissement de la ville de New York portant un masque et des gants ramasse les ordures au milieu de la pandémie de COVID-19 le 30 avril 2020 à New York. (Photo par Alexi Rosenfeld/.) (Alexi Rosenfeld/.)

Comme d’autres organisations municipales, l’agence a un mandat de vaccin en place qui a aggravé les problèmes de personnel. La semaine dernière, l’Association des agents de bienfaisance des agents de correction de la ville a poursuivi le maire Bill de Blasio pour son mandat de vaccin «draconien» et s’est plainte des longues heures que les travailleurs devraient effectuer en raison du manque de personnel. Depuis le mois dernier, 87 % des 10 000 employés du département ont reçu au moins un jab.

DOSSIER 2021 : Un chasse-neige du Département de l’assainissement de la ville de New York se déplace le long d’une rue à la suite d’une tempête hivernale à New York. Photographe : Mark Kauzlarich/Bloomberg via .

Le rapport du Post a déclaré que la hausse des heures supplémentaires était attribuée à des tempêtes de neige massives et au fait que le ministère n’avait pas embauché autant de nouveaux employés que par le passé. Le service d’assainissement n’a pas immédiatement répondu à un e-mail en dehors des heures de bureau de Fox News.

« Ils n’ont pas embauché de nouvelles personnes pendant plus d’un an », a déclaré au journal Harry Nespoli, chef de l’Association des agents d’assainissement en uniforme. « Ils n’ont embauché personne pendant la pandémie car il y avait un gel des embauches. Les ordures doivent être ramassées. »