Certains utilisateurs de HomePod disent que la dernière mise à jour logicielle 14.6 brise leurs haut-parleurs

Le HomePod d’origine a été abandonné depuis plusieurs mois, et les utilisateurs signalent maintenant que leur haut-parleur intelligent est soudainement en train de mourir dans la version 14.6 sans raison valable. Cela survient après que certains utilisateurs ont également signalé des problèmes avec la version bêta du logiciel HomePod 15.

Un de nos lecteurs a partagé son expérience avec une paire de HomePod originaux connectés à l’Apple TV :

J’ai deux Homepods, j’en ai eu un il y a 18 mois et un autre il y a deux mois. Les deux étaient couplés en stéréo et le 14.6 et le plus ancien sont décédés subitement. L’assistance Apple n’a pas aidé car je n’ai plus de garantie depuis six mois et on m’a essentiellement dit d’en acheter une nouvelle.