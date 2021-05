Certains utilisateurs de HomePod signalent des problèmes d’accès à Apple Music après la mise à jour logicielle 14.5 de la semaine dernière. Lorsque vous utilisez «Hey Siri» pour lire une chanson ou des artistes, l’assistant personnel semble être incapable de trouver une chanson sur Apple Music.

. a reçu quelques courriels à propos de cette situation et a trouvé de nombreuses autres plaintes sur Twitter. «Je pensais que vous aimeriez savoir que certains HomePod refusent de jouer à partir d’Apple Music. Le problème semble avoir commencé hier », a écrit un lecteur de ..

Ce nouveau problème survient une semaine après la publication par Apple de HomePod 14.5 avec des «corrections de bogues». Ce lundi, la société a publié iOS 14.5.1 avec «corrections de bogues et amélioration des performances», mais sans résoudre ce qui fait que le bouton de transparence du suivi des applications dans les paramètres est grisé pour certains utilisateurs.

Ces problèmes avec Apple Music sur HomePod surviennent également au milieu d’une myriade de problèmes pour les services cloud d’Apple. Mardi, divers services iCloud étaient en panne pour certains utilisateurs pendant plusieurs heures. La semaine dernière, la même chose s’est produite avec iTunes et Apple Music.

Pour le moment, il n’y a pas de réponse sur ce que les utilisateurs peuvent faire s’ils ne peuvent pas utiliser Apple Music sur HomePod. Certains utilisateurs ont pu réinitialiser leur HomePod aux paramètres d’usine et il a recommencé à fonctionner. Quant à moi, j’ai reçu cette fois “Je ne trouve pas XXX sur Apple Music”. Quand j’ai demandé à nouveau à Siri, il a pu jouer l’album que je voulais.

Une solution de contournement peut être AirPlaying des chansons de l’iPhone vers le haut-parleur intelligent. Bien que ce ne soit pas aussi pratique que d’utiliser «Hey Siri», cela résout le problème pour le moment.

Ce n’est pas non plus la première fois que les utilisateurs se plaignent de problèmes avec HomePod et Apple Music. Par exemple, il y a quelques mois, j’ai écrit sur le HomePod ne pouvant pas compter correctement les chansons jouées.

Voici ce que les utilisateurs de HomePod disent à propos de ce problème d’accès à Apple Music. Avez-vous rencontré ce problème? Faites-nous savoir dans les commentaires!

@AppleSupport Hey 👋 Siri semble incapable de trouver de la musique depuis un certain temps aujourd’hui. Je suis abonné à la musique et cela échoue sur iOS et HomePod. Je reçois simplement “Je n’ai pas trouvé x sur Apple Music” pour toute demande que je fais. J’ai vu d’autres plaintes similaires sur Twitter. – Mike McNamara (@MikeMcNamara) 4 mai 2021

@AppleSupport HomePod ne trouve plus rien sur Apple Music, tout ce que j’obtiens est «Je n’ai pas trouvé XXXX sur Apple Music» pour tout ce que je demande. – DubHodler (@DubHodler) 5 mai 2021

Y a-t-il un problème dans une fonction chez Apple Music Service, n’est-ce pas? Ne fonctionne pas il y a près de 2 jours dans HomePod quand on dit «hé Siri… joue de la musique» – cymmer (@cymmer) 5 mai 2021

@AppleSupport Que se passe-t-il avec #HomePod ne pouvant pas trouver de musique sur #AppleMusic? «Hey Siri, joue Elvis Presley»

“Je n’ai pas trouvé Elvis Presley sur Apple Music” «Hey Siri, joue les Beatles»

“Je n’ai pas trouvé les Beatles sur Apple Music” Qu’est-ce que le⁉️ – Vous avez dit “Dance”? (@didYouSayDance) 5 mai 2021

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: