Certains utilisateurs de MacBook Pro 16 pouces signalent des problèmes en essayant de charger leur Mac

Bien que le nouveau MacBook Pro M1 Max ait été très apprécié par la communauté Apple, un mois après son lancement, certains utilisateurs commencent maintenant à signaler un problème lorsqu’ils tentent de charger l’ordinateur lorsqu’il est complètement éteint.

Le problème a été détecté pour la première fois par un utilisateur de Reddit (via MacRumors), qui a écrit que « lorsque le MacBook est complètement éteint, il y a un problème de charge ».

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la LED du câble de charge s’allume et s’éteint à plusieurs reprises et à chaque fois, vous pouvez entendre l’effet sonore de charing. est-ce un problème connu?

Ils ont déclaré avoir contacté le support Apple et obtenu un correctif possible, à savoir :

Arrêtez le MacBook Pro M1 Max ; Cliquez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pendant 10 secondes ; Cliquez sur « Options », annonce puis « Continuer » ; Connectez-vous à votre compte en mode de récupération ; Cliquez sur le logo Apple en haut à gauche et éteignez à nouveau le MacBook Pro.

Malheureusement, lorsque l’utilisateur de Reddit a à nouveau éteint son MacBook Pro M1 Max, le même problème est réapparu. Enfin, lorsque l’utilisateur a de nouveau contacté l’assistance Apple, la société a fait une déclaration différente :

Sachez qu’Apple est au courant du problème et enquête. Et sur la base des instructions données par Apple, veuillez garder votre macOS à jour et effectuer l’une des opérations suivantes :

Après que l’utilisateur ait partagé son problème avec le MacBook Pro M1 Max, d’autres utilisateurs ont également signalé des problèmes similaires, notamment un utilisateur de Reddit avec le MacBook M1 Pro 16 pouces. L’utilisateur de Reddit, Trillionaire, a suggéré que cela ne se produisait qu’avec le chargeur 140 W, ce qui signifie que la plupart des utilisateurs de 16 pouces M1 Pro et M1 Max MacBook Pro devront faire face à cela.

Bien que certains puissent penser que ce problème n’est pas grave, car vous pouvez simplement charger votre Mac sans l’éteindre complètement, cela deviendrait un problème majeur si le MacBook Pro venait à mourir et devait être rechargé à partir de 0%.

Il est possible qu’Apple travaille sur un correctif logiciel pour les semaines à venir. Nous vous ferons savoir si ce problème est résolu.

Mon collègue Ben Lovejoy a essayé de reproduire le problème rencontré par certains utilisateurs, et voici ce qu’il a dit :

La bonne nouvelle – il se charge lorsqu’il est éteint (il clignote en orange pendant quelques secondes, puis en vert, la même chose se répète si je me déconnecte et me reconnecte en étant éteint) …

La mauvaise nouvelle : mon moniteur n’est plus reconnu ! Maintenant, essayez les mêmes étapes… Ok, surveillez en arrière. La clé semble être d’éteindre et d’allumer le moniteur au niveau de la prise pendant qu’il est connecté.