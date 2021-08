Certains utilisateurs de OnePlus 9 Pro manquent d’espace en raison d’un bogue de stockage multimédia

Un étrange bug fait que l’application OnePlus Media Storage sur certains téléphones OnePlus 9 Pro utilise plus de 100 Go d’espace de stockage. Le fondateur d’Android Police, Artem Russakovskii, qui était l’un des utilisateurs concernés par le problème, a affirmé que son téléphone avait commencé à prendre du retard et ne répondait plus après que les 256 Go de stockage interne du téléphone aient été presque entièrement remplis.

Après quelques recherches, Artem a découvert que l’application OnePlus Media Storage utilisait 126 Go de données et que le bouton “Effacer le stockage” était grisé. Quelques autres utilisateurs de OnePlus 9 Pro ont également signalé que l’application utilisait plus de 100 Go de données sur leur appareil.

Maintenant, c’est une tête égratignée. Je suis enfin sur le point de remplir le stockage de 256 Go sur mon @oneplus 9 Pro. J’ai donc exécuté le nettoyage habituel de Google Photos, qui indiquait qu’il supprimerait plus de 100 Go de données. Mais après cela, je suis encore presque plein. Ce qui donne? pic.twitter.com/fmxdiRoQLU – Artem Russakovskii (@ArtemR) 21 août 2021

En plus de Reddit, le problème a également été signalé sur les forums de la communauté OnePlus. D’après le nombre de réponses sur les deux plates-formes, cependant, il semble que ce ne soit pas un problème répandu.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bizarrement, il semble que le meilleur téléphone Android de OnePlus soit le seul à être affecté par ce bogue. Les propriétaires d’autres téléphones OnePlus tels que les vanilles OnePlus 9 et OnePlus 9R n’ont rien signalé de similaire. OnePlus n’a pas encore reconnu le bogue, bien que nous espérons que la société mettra en œuvre un correctif dans une prochaine mise à jour logicielle.

Heureusement, un correctif temporaire est disponible. Pour utiliser l’espace de stockage, vous devrez ouvrir l’application OnePlus Gallery et vider le dossier Corbeille sous l’onglet Collections. Selon la quantité de stockage utilisée par l’application, le processus peut prendre quelques minutes. Jusqu’à ce que le problème soit résolu, vous devrez peut-être effacer manuellement le dossier de la corbeille tous les quelques jours pour vous assurer que votre espace de stockage n’est pas utilisé inutilement par l’application Media Storage.

