Certains utilisateurs de Pixel 5a se plaignent de problèmes de surchauffe de l’appareil photo, Google enquête

J’apprécie beaucoup mon Google Pixel 5a depuis son arrivée il y a trois semaines, mais la période de lune de miel est terminée et certains problèmes commencent à se poser : le téléphone surchauffe facilement lors d’une utilisation prolongée de l’appareil photo. HotHardware et Android Police se sont tous deux concentrés sur ce qui se passait lors de la prise de vue vidéo 4K, mais sur mon propre Pixel 5a, je n’ai même pas eu à me soucier de la vidéo pour obtenir un avertissement lié à la chaleur.

Le simple fait de prendre une multitude de photos et de courtes vidéos 1080p un matin de Floride à 80 degrés (l’été peut-il déjà se terminer?) L’a fait ralentir et finalement cesser de fonctionner en moins d’une demi-heure, et dans de nombreux cas, le téléphone n’était pas inconfortable chaud encore lorsque les avertissements sont apparus, en éteignant le flash et plus tard l’appareil photo. Cela a amené certains à croire que plutôt qu’une faille matérielle avec laquelle nous serons coincés, ces problèmes pourraient être causés par un bogue dans l’application Google Camera déclenchant des arrêts à des températures inférieures à la normale.

J’ai contacté Google et ils étudient le problème.

La surchauffe était également un problème sur le Pixel 5 de l’année dernière – avec lequel le Pixel 5a partage la plupart des spécifications – il pourrait donc s’agir d’un défaut de conception. L’examen de M. Mobile a noté que le Pixel 5a devenait parfois inhabituellement chaud, quelque chose que j’ai également vu après de longues sessions sur mon match de trois ou des plongées profondes Reddit particulièrement intenses, mais la caméra ne s’est pas éteinte pour Fisher ou bien d’autres les critiques qui ont testé l’appareil photo du Pixel 5a sur la lune et à l’arrière.

Google étudie le problème et en particulier l’application Google Camera, mais il n’y a pas encore de mot sur une cause ou, plus important encore, une solution. Pour cela, nous devrons tous rester à l’écoute. Il y a un autre problème que moi et Ryne Hager d’Android Police avons rencontré avec les bizarreries de l’écran tactile dans la moitié inférieure de l’écran. Google étudie également cela, mais étant donné qu’il ne se déclenche pas en mode sans échec, il s’agit probablement d’un bogue logiciel qui doit être corrigé quelque part. Si vous voyez le même bogue, tweetez-moi sur @arawagco ou sonnez dans les commentaires afin que nous puissions voir si le problème est plus répandu que nous le pensons. Pour un exemple de l’apparence du bogue, regardez la vidéo ci-dessous.

Aaaa et oui, je vois aussi une chose tactile étrange près du bas de l’écran sur mon unité #Pixel5a…. https://t.co/Osi4vrRmN2 pic.twitter.com/mvMiQs603u – Ara Wagoner📱🏰🎶😷 (@AraWagco) 24 août 2021

