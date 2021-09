Certains utilisateurs d’iPhone 13 et d’iOS 15 affectés par des bugs de réactivité de l’écran tactile

in

Apple a rendu public l’iOS 15 et l’iPhone 13 la semaine dernière, et une poignée de premiers bogues sont apparus depuis lors. Désormais, les utilisateurs de l’iPhone 13 se tournent vers Reddit et Twitter pour signaler les problèmes de réactivité de l’écran tactile sur leurs nouveaux appareils. Fait intéressant, cependant, le problème semble également s’étendre aux anciens iPhones avec iOS 15.

Sur Reddit, les utilisateurs signalent que l’écran tactile de leur iPhone 13 ne répond parfois pas au toucher, à la fois sur la version publique d’iOS 15 ainsi qu’avec la version bêta de l’iPhone 15.1. Le problème affecte la fonctionnalité Tap to Wake de l’iPhone ainsi que l’interaction avec d’autres aspects de l’interface iOS.

Au départ, cela semblait être un bug qui affectait uniquement la nouvelle gamme d’iPhone 13. Sur Twitter, cependant, des rapports ont également émergé d’utilisateurs d’iPhone plus anciens qui disent rencontrer ce même problème après la mise à jour vers la version publique d’iOS 15 la semaine dernière (via MacRumors). Cela signifie qu’il ne s’agit probablement pas d’un problème matériel affectant l’iPhone 13, mais plutôt d’un bogue logiciel dans iOS 15.

Le correctif pour ces problèmes dans la plupart des cas semble être un redémarrage de l’iPhone concerné. Certains utilisateurs notent qu’ils peuvent également appuyer simplement à plusieurs reprises sur l’écran pour « réveiller » l’écran.

Apple teste actuellement la version bêta d’iOS 15.1, mais il semble que le problème de réactivité tactile soit toujours présent dans la dernière version bêta. iOS 15.1 bêta 2, cependant, résout le problème de déverrouillage de l’Apple Watch qui affectait les utilisateurs d’iPhone 13.

Il reste à voir si Apple prévoit une mise à jour d’iOS 15.0.1 pour résoudre certains des premiers problèmes affectant les utilisateurs d’iOS 15 et d’iPhone 13. Il se peut également qu’Apple envisage de déployer tous les correctifs, ainsi que SharePlay, dans le cadre d’iOS 15.1.

Avez-vous rencontré des bugs notables depuis la mise à jour vers iOS 15 ou avec votre nouvel iPhone 13 ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :