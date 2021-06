Certains utilisateurs d’iPhone signalent une décharge excessive de la batterie sur iOS 14.6 – êtes-vous concerné ?

iOS 14.6 a été lancé la semaine dernière avec la fonctionnalité Apple Card Family, les améliorations AirTag et plus encore. Mais depuis lors, certains utilisateurs ont commencé à signaler l’épuisement de la batterie de leurs iPhones. Êtes-vous concerné par cela ?

Dans la communauté d’assistance Apple, plusieurs membres discutent de ce problème. Pour l’équipe ., nous n’avons pas remarqué de différences majeures entre iOS 14.6 et les mises à jour iOS précédentes. Sur le forum Support Community, en revanche, un membre a écrit :

J’ai le même problème avec mon iPhone 11. J’ai effectué une mise à niveau l’autre jour et je me suis réveillé tous les matins pour le trouver complètement vidé. Hier, j’ai désactivé le WiFi, le Bluetooth, l’actualisation de toutes les applications en arrière-plan et je me suis assuré que le point d’accès personnel était désactivé. Il a été complètement chargé à 18 heures la nuit dernière et n’a pas été utilisé. Il a manqué de batterie vers 10 heures ce matin (donc environ 16 heures plus tard) sans aucune utilité entre-temps.