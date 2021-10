Certains voient des violations des droits de l’homme dans certains incidents, pas dans d’autres : le Premier ministre Modi dénonce le « comportement sélectif »

Les remarques du Premier ministre Narendra Modi font suite aux critiques du gouvernement concernant le meurtre de quatre agriculteurs à Lakhimpur Kheri de l’UP.

Le Premier ministre Narendra Modi a critiqué mardi les tuyaux qui se livrent à une « interprétation sélective » des droits de l’homme et examinent leur violation avec un œil sur les pertes et les gains politiques, affirmant qu’une telle conduite est préjudiciable à ces droits ainsi qu’à la démocratie.

« Certaines personnes voient des violations des droits humains dans certains incidents mais pas dans d’autres incidents similaires. Considérer les droits de l’homme avec un œil sur les gains et les pertes politiques nuit à ces droits ainsi qu’à la démocratie. Les comportements sélectifs sont nuisibles à la démocratie et ternissent l’image de la nation. Nous devons nous méfier d’une telle politique », a déclaré le Premier ministre lors de la 28e journée de fondation de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC).

Les remarques du Premier ministre font suite aux critiques du gouvernement concernant le meurtre de quatre agriculteurs à Lakhimpur Kheri de l’UP et aux accusations selon lesquelles l’un des accusés – le fils d’un ministre de l’Union – était protégé par l’establishment.

