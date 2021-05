Certificat de vaccination Covid-19: Comment télécharger le certificat de vaccin Covid-19 sur Android ou iOS via l’application Aarogya Setu / le portail CoWIN, télécharger le certificat provisoire du vaccin Covid-19 par numéro de mobile ou numéro Aadhaar

Le certificat de vaccination contient toutes les informations de base sur le bénéficiaire.

Comment télécharger le certificat de vaccin Covid-19 via l’application Aarogya Setu ou le portail CoWIN: L’Inde est au milieu de la deuxième vague de Covid-19 et a enregistré plus de 4 lakh de cas quotidiens d’infection à coronavirus pendant quatre jours consécutifs ce mois-ci. Dans le but de lutter contre cette maladie hautement infectieuse, le gouvernement a autorisé la vaccination de toutes les personnes de plus de 18 ans à partir du 1er mai. Selon le ministère de la Santé de l’Union, l’Inde est désormais le pays le plus rapide au monde à administrer 17 crores de 19 vaccin. Les données du ministère montrent qu’au total, 17 01, 76 603 doses de vaccin ont été administrées au cours de 24 70 799 séances à ce jour.

Actuellement, deux vaccins sont administrés en Inde: Covishield, développé par le Serum Institute of India (SII) et Covaxin de Bharat Biotech.

Une fois que vous avez reçu la première dose de votre vaccin, le gouvernement délivre un certificat de vaccination qui confirme qu’une personne a été vaccinée. Ceci est émis immédiatement après que la personne a reçu la première dose. Le certificat contient tous les détails de base du bénéficiaire comme le nom, l’âge, le sexe, ainsi que tous les détails de la vaccination. Sous les détails de la vaccination, on peut trouver des détails comme le nom du vaccin, la date de réception de la première dose, la prochaine date d’échéance, le lieu où la personne a été vaccinée et par qui.

Donc, si vous avez reçu la dose, la prochaine chose que vous devez faire est de télécharger le certificat de vaccination.

Comment télécharger le certificat de vaccination Covid-19

Le certificat de vaccination Covid-19 peut être téléchargé à la fois depuis le portail CoWin et depuis l’application Aarogya Setu. Ici, nous allons vous expliquer les étapes faciles pour télécharger le certificat de vaccination Covid-19 des deux.

Comment télécharger le certificat de vaccination Covid-19 de CoWin?

Étape 1: Visitez le site officiel de CoWin ie https://www.cowin.gov.in/

Étape 2: Cliquez sur le bouton Connexion / Inscription

Étape 3: Connectez-vous à l’aide de votre numéro de téléphone mobile enregistré, puis entrez le mot de passe à usage unique ou OTP reçu sur ce numéro.

Étape 4: Une fois connecté, il y aura un onglet Certificat sous votre nom.

Étape 5: Cliquez sur le bouton de téléchargement pour obtenir la copie électronique de votre certificat de vaccination.

Comment télécharger le certificat de vaccination Covid-19 à partir de l’application Aarogya Setu?

Étape 1: Ouvrez l’application sur votre téléphone (vous pouvez télécharger l’application Aarogya Setu depuis Google Play Store ou Apple App Store si elle n’est pas déjà installée)

Étape 2: Connectez-vous en utilisant votre numéro de mobile et cliquez sur l’onglet CoWin en haut.

Étape 3: Entrez votre ID de référence de bénéficiaire à 13 chiffres après avoir cliqué sur l’option Certificat de vaccination

Étape 4: Cliquez sur le bouton de téléchargement pour obtenir votre certificat de vaccination

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.