Certificat numérique, DNI électronique, signature numérique ou signature électronique : les différences et à quoi sert chacun | La technologie

Nous réalisons de nombreux Activités Internet. Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de révéler l’identité. Dans d’autres, certaines informations personnelles sont requises. Mais dans les procédures officielles, tu dois montrer que c’est toi la personne physique qui sollicite cette procédure.

Pour cela, vous utilisez la signature numérique, mais aussi le certificat numérique, le DNI électronique, le système Cl@ve, etc. Ce sont des termes confus, certains se chevauchent et chacun sert un objectif différent.

Nous allons voir quelles sont leurs différences, comment pouvons-nous les obtenir et à quoi pouvons-nous les utiliser.

Dans de nombreux cas, des noms différents sont utilisés, ce qui peut prêter à confusion. Dans d’autres, c’est la même chose. Par exemple, le DNI électronique est en fait un certificat numérique, mais il a également un format physique.

C’est pourquoi il est important de comprendre chaque terme, pour éviter toute confusion.

Certificats et signatures numériques

C’est comme ça que ça marche

Tous ces systèmes sont basés sur la même idée : Vous devez vous présenter devant un organisme officiel pour prouver que c’est bien vous, avec votre pièce d’identité ou autre document d’identification.

Cet organisme peut être un commissariat, la Sécurité sociale, l’Usine nationale de monnaie et de timbres, l’Agence fiscale, etc.

Ils vous identifient et vous remettent un certificat ou une clé unique, que vous seul saurez.

Lorsque vous utilisez ce certificat ou cette clé, vous vous êtes identifié sans équivoque, car personne d’autre ne l’a.

Où puis-je utiliser les certificats et les signatures numériques ?

Ils sont nécessaires lorsque vous devez effectuer les démarches officielles avec des organismes publics ou signer des contrats avec des entreprises.

Par exemple, pour demander des informations à la Sécurité sociale ou au Trésor, pour faire la déclaration de revenus en ligne, pour jouer en ligne, pour demander un prêt à une banque, etc.

Toute procédure dans laquelle demander de prouver votre identité en ligne.

C’est l’intéressé lui-même qui vous indiquera le type d’identification qu’il accepte.

Attention, ils expirent vite !

Les certificats numériques et le DNI électronique ont des clés qui ils expirent de temps en temps. D’habitude tous les 24 mois, mais certains certificats peuvent ne durer que quelques mois.

Pour ce faire, vous devez renouveler les clés. Dans certains cas, cela peut être fait en ligne. Dans d’autres, vous devez vous rendre auprès d’un organisme officiel et vous identifier avec votre empreinte digitale sur certaines machines disponibles pour cette tâche.

Ils mettront à jour les mots de passe du DNI ou ils vous donneront un autre mot de passe personnel, et vous pourrez continuer à l’utiliser pendant une autre année.

Qu’est-ce que la signature numérique ou électronique

La signature électronique ou signature numérique c’est le type le plus élémentaire d’identification en ligne. C’est l’équivalent de la signature au stylo d’une vie.

C’est un terme très large et quelque peu diffus, car beaucoup de choses différentes s’appellent une signature numérique. Selon l’entreprise, ils acceptent des choses très différentes comme signatures numériques.

Par exemple, dans certains cas, il s’agit d’un mot de passe qu’ils vous donnent si vous envoyez une photocopie de votre pièce d’identité. Dans d’autres, vous devez envoyer la pièce d’identité et un selfie.

Certaines entreprises vous demandent d’enregistrer votre voix ou de l’associer à certaines données uniques sur votre mobile. Ou ils vous obligent à installer une application.

Toutes ces méthodes ont en commun qu’en règle générale, Vous devez vous identifier, mais la présence physique n’est pas obligatoire. Vous pouvez vous identifier avec un selfie, une voix, une clé matérielle, etc., sans avoir besoin de vous présenter physiquement dans un lieu.

Noter que de nombreux services appellent la signature numérique du certificat numérique. Vous devrez donc compléter les procédures de certificat que nous expliquons plus tard.

Pourquoi est-ce?

Comme il s’agit d’un système d’identification moins strict qu’un certificat, les procédures dans lesquelles il accepte les signatures numériques sont plus limitées.

Par exemple, il sert à parier en ligne, à louer certains services aux entreprises, à prendre rendez-vous avec la Sécurité sociale, le médecin ou le Trésor, à consulter certaines données publiques de base, à payer en ligne, etc.

En échange, il ne convient pas aux procédures plus sérieuses et privées, comme vérifier vos données fiscales, payer ou collecter de l’argent auprès du Trésor, demander un prêt important à la banque, etc.

Pour tout cela, vous aurez besoin d’un certificat numérique ou d’un DNI électronique.

Comment obtenir une signature numérique ?

Comme nous l’avons vu, cela dépend un peu de l’entreprise qui accepte les signatures numériques.

Par exemple, créer un compte avec vos données, envoyer un scan du DNI, avec un selfie, aller au magasin, avec un appel téléphonique, recevoir un SMS sur le mobile, installer un logiciel, etc.

Qu’est-ce que le certificat numérique

Le certificat numérique est une version légèrement plus sophistiquée de la signature numérique.

La grande différence est que le certificat vous oblige à vous identifier en personne dans un organisme d’authentification officiel de l’État. En Espagne, c’est la Monnaie nationale et la fabrique de timbres.

Cet organisme vérifie qu’il s’agit bien de vous, et une machine émet une clé aléatoire que vous seul saurez, car ils vous le livrent avec une enveloppe scellée.

Cette clé n’est pas le certificat. En fait, ce certificat numérique est une série de données cryptées installées sur l’ordinateur.

Vous vous connectez à un site Web que l’émetteur vous a fourni, téléchargez le certificat à l’aide de cette clé pour vous identifier, et il sera installé sur votre appareil.

Lorsqu’un service demande le certificat, il le localisera sur votre ordinateur et l’utilisera automatiquement.

Bien entendu, si vous supprimez le certificat ou le système d’exploitation de l’appareil, ou si vous le mettez à jour, vous pouvez perdre le certificat. Dans ce cas, vous devrez le réinstaller en répétant l’étape précédente.

Pourquoi est-ce?

Un certificat numérique n’est obtenu que lorsque l’émetteur de ce certificat a vérifié que vous êtes physiquement, donc il est considéré comme le système d’identification le plus fiable.

C’est pourquoi le certificat électronique est utilisé dans les procédures les plus importantes : Remise du compte de résultat, signature de prêts dans les banques, modifications des données fiscales, renouvellement de documents et autres tâches.

Comment obtenir un certificat ?

En Espagne, les certificats numériques sont délivrés par lune usine nationale de monnaie et de timbres, via son service CERES.

Si vous entrez sur le Web, vous verrez un manuel où ils expliquent toutes les étapes, ainsi que le bouton pour demander ou renouveler le certificat numérique :

En enregistrant les données, vous obtiendrez un code.

Vous verrez également une carte avec les bureaux de certification les plus proches à l’endroit où vous habitez. Vous devez vous rendre dans un avec un document qui vous identifie, comme votre pièce d’identité et le code qu’ils vous ont donné.

Une fois identifié, vous obtiendrez un autre code et des instructions pour télécharger le certificat sur votre ordinateur.

Lorsque vous l’installez, les services qui en ont besoin le reconnaissent et l’utilisent automatiquement.

Rappelle-toi que le certificat expire, vous devrez donc le renouveler en vous rendant sur le site du CERES.

Le système Cl@ve

Les administrations publiques espagnoles utilisent un certificat numérique spécial appelé Cl@ve System. C’est une alternative au DNI électronique pour les personnes qui ne l’ont pas encore, ou si vous ne souhaitez pas utiliser de lecteur DNI pour vos démarches auprès de l’administration par exemple.

Ce système nécessite une inscription sur le site Cl@ve. Pour cela, vous avez besoin d’un certificat électronique, le DNI électronique, ou de recevoir une lettre avec un code à l’adresse que vous avez enregistrée auprès du Trésor.

Après l’inscription, vous recevez a Cl @ ve PIN, qui vous permet d’effectuer des démarches de base, comme demander un rendez-vous médical, consulter les informations de la mairie, etc.

Pour les démarches plus importantes ou lorsque vous accédez très souvent aux services de l’Administration, vous devez vous procurer un Cl @ ve permanent, qui est obtenu sur le même site Web. Il n’expire pas aussi vite que le code PIN Cl @ ve.

Dans certains cas, lorsque vous l’utilisez, vous recevrez un code sur votre mobile, que vous devrez saisir.

Enfin il y a le Cl @ ve Signature, qui est utilisé pour signer des documents.

Il s’obtient à l’aide de la Cl@ve permanente, et il n’est nécessaire que si dans une procédure administrative vous devez signer un document prouvant que c’est bien vous.

Qu’est-ce que le DNI électronique

Les DNI électronique C’est comme le DNI d’une vie, c’est-à-dire le Document National d’Identité sous forme de carte. La différence est que cette carte a une puce à l’intérieur qui peut être lu avec un lecteur NFC.

Cette puce contient toutes les données du DNI physique (nom, lieu de naissance, âge, etc.), ainsi que une série de clés cryptées uniques, qui servent à vous identifier en ligne.

En réalité le DNI électronique est un certificat numérique, qui a également une version physique (l’ID physique). Dans la grande majorité des procédures qui nécessitent un certificat numérique, vous pouvez utiliser le DNI électronique, car c’est le même.

Gardez à l’esprit que pour utiliser le DNI avec votre ordinateur ou votre mobile, vous devez un lecteur DNI, qui coûtait à peine 9 euros sur Amazon :

Ce lecteur se connecte via un port USB.

Un autre fait important à savoir est qu’il y a eu différentes versions, qui ajoutent de nouvelles fonctions : DNI 2.0, 3.0, etc.

Le DNI 4.0 est en cours de publication. Comprend des nouvelles telles que pouvoir porter votre pièce d’identité sur votre mobile et donc vous n’avez pas à porter la carte physique. Les données sont également incluses dans plusieurs langues et plusieurs outils communs à l’ensemble de l’Union européenne.

Pourquoi est-ce?

Le DNI électronique, comme le certificat numérique, ne peut être obtenu que si vous vous êtes physiquement identifié devant un organisme officiel.

Pourtant Il a la validité maximale lors d’une procédure en ligne. Il est utilisé pour les tâches les plus importantes : déposer ou consulter votre compte de résultat, payer des dettes ou des amendes à l’Etat, ou encore collecter de l’argent auprès de celui-ci. Pour obtenir des informations médicales personnelles, pour consulter des informations confidentielles, demander un crédit à la banque, et bien plus encore.

Comment obtenir le DNI électronique ?

Il n’y a plus de différence entre l’identification électronique et physique. Maintenant, quand vous allez le traiter, ils vous donnent les deux.

Vous ne pouvez pas demander une pièce d’identité électronique En tant que tel. Si vous ne l’avez pas, vous devez attendre de devoir renouveler votre DNI, afin qu’ils vous donnent l’email.

Vous pouvez également le perdre, et vous rendre dans un commissariat pour le signaler, avec lequel ils traiteront un nouveau, et ce sera déjà électronique.

De la même manière, si vous avez un DNI 2.0 ou 3.0, vous ne pouvez pas demander à recevoir le DNI 4.0. Vous devez attendre le renouvellement… ou dire que vous l’avez perdu… Vous devrez peut-être payer une pénalité pour perte, mais elle est minime.

Pour obtenir ce DNI électronique, Vous devez vous rendre au poste de police le plus proche où ce document est traité, car tous les postes de police ne le font pas.

Les Le DNI peut être renouvelé en ligne, ou au moins demander le rendez-vous. Dans cette carte, nous expliquons comment procéder :

S’il est temps de renouveler votre DNI, ou s’il a même expiré en raison d’un oubli, vous pouvez effectuer la plupart des procédures en ligne. Vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin et vous gagnerez beaucoup de temps. On vous explique comment faire.

Comme nous l’avons commenté, les clés du certificat numérique qui contient la puce DNI expirent après 30 mois.

Vous devez vous rendre dans un commissariat et utiliser une machine qui renouvellera automatiquement ces clés, lorsque vous vous identifierez avec votre empreinte digitale.

Nous avons vu que sont le certificat numérique, le DNI électronique, la signature numérique ou la signature électronique, et à quoi sert chacun.