Certificat TDS dans le formulaire 16 au relevé des déductions trimestrielles : Toutes les dates d’échéance de l’impôt sur le revenu se terminant en juillet

Image représentative

Dates d’échéance de l’impôt sur le revenu 2021 : le gouvernement de l’Union a récemment prolongé les dates d’échéance de plusieurs travaux liés à l’impôt au profit des contribuables. Les dates d’échéance ont été prolongées pour soulager les contribuables touchés par la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 et les blocages ultérieurs dans les États.

« Compte tenu de l’impact de la pandémie de Covid-19, les contribuables sont confrontés à des inconvénients pour se conformer à certaines obligations fiscales et également pour répondre à divers avis. Afin de faciliter les obligations des contribuables pendant cette période difficile, des allégements sont prévus par le biais des notifications nos. 74/2021 & 75/2021 du 25 juin 2021 Circulaire no. 12/2021 du 25 juin 2021 », avait indiqué le ministère des Finances dans un communiqué le 25 juin.

Voici une liste des dates d’échéance prolongées se terminant en juillet 2021 :

Le certificat d’impôt retenu à la source dans le formulaire n°16 en vertu de la règle 31 des règles de l’impôt sur le revenu de 1962 peut être fourni au plus tard le 31 juillet 2021. Auparavant, la date d’échéance était le 15 juin 2021. La déclaration de déduction de L’impôt pour le dernier trimestre de l’exercice 2020-2021 en vertu de la règle 31A des règles de l’impôt sur le revenu, 1962 peut être fourni au plus tard le 15 juillet 2021. La date d’échéance antérieure était le 31 mai 2021. L’état des revenus payé ou crédité par un fonds d’investissement à son porteur de parts dans le formulaire n° 64D pour l’année précédente 2020-2021 peut être fourni au plus tard le 15 juillet 2021. La date d’échéance initiale était le 15 juin 2021. L’état des revenus payé ou crédité par un fonds d’investissement à son porteur de parts dans le formulaire n° 64C pour l’année précédente 2020-2021 peut être fourni au plus tard le 31 juillet 2021. Il devait auparavant être fourni au plus tard le 30 juin 2021.

LIRE AUSSI | Les familles paieront-elles l’impôt sur le revenu sur l’argent reçu de l’employeur ou d’autres personnes après la mort de Covid ? Vérifier la nouvelle règle

Le relevé trimestriel dans le formulaire n° 15CC à fournir par le concessionnaire autorisé en ce qui concerne les versements effectués pour le trimestre se terminant le 30 juin 2021 en vertu de la règle 37 BB des règles peut être fourni au plus tard le 31 juillet 2021. Le relevé annuel requis à fournir en vertu du paragraphe (5) de l’article 9A de la Loi par le fonds d’investissement éligible dans le formulaire n° 3CEK pour l’exercice 2020-2021 peut être fourni au plus tard le 31 juillet 2021. Téléchargement des déclarations reçues de les destinataires du formulaire n° 15G/15H au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2021 peuvent être téléchargés avant le 31 août 2021. Exercice de l’option de retirer la demande en attente (déposée devant l’ancienne Commission de règlement de l’impôt sur le revenu) en vertu de la sous-section (1) L’article 245M de la loi dans le formulaire n° 34BB peut être exercé au plus tard le 31 juillet 2021.

Le gouvernement a également accordé un certain allégement sous la forme d’une exonération fiscale sur l’argent reçu des employeurs et des sympathisants pour le traitement de Covid-19.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.