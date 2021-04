Certification BIS: le gouvernement offre une concession de 50% pour les micro-entreprises, les femmes entrepreneurs, les startups

Une nouvelle licence implique Rs 1 000 comme frais de demande ainsi que des frais d’inspection de 7 000 Rs par homme et par jour avant la visite d’inspection préliminaire par le BIS. (Source de l’image: bis.gov.in)

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Afin d’encourager les micro-entreprises, les startups et les femmes entrepreneurs à faire certifier leurs produits par le Bureau of Indian Standards, le gouvernement Modi a réduit mardi de 50% les frais annuels de marquage minimum. “Le gouvernement Modi a réduit les frais annuels de marquage minimum pour les startups, les micro-entreprises et les femmes entrepreneurs pour certifier leurs produits”, a tweeté le ministre du Commerce Piyush Goyal. Les titulaires de licence BIS existants, y compris les micro-entreprises et les femmes entrepreneurs, se verront octroyer une concession supplémentaire de 10 pour cent. «Cela donnera également un coup de fouet à la campagne Vocal for Local», a ajouté Goyal. BIS travaille pour garantir des normes uniformes de qualité des produits, effectuer des tests de produits et délivrer des licences pour indiquer que les produits sont certifiés conformément à ses normes.

Une nouvelle licence implique Rs 1 000 comme frais de demande ainsi que des frais d’inspection de 7 000 Rs par jour-homme avant la visite d’inspection préliminaire par BIS. Après la décision du BIS d’accorder la licence, le demandeur est tenu de payer une redevance annuelle de Rs 1000 ainsi que la redevance de marquage minimale spécifiée pour le produit. Les frais de marquage minimum pour chaque produit diffèrent.

Lors d’une conférence de presse virtuelle tenue mardi par le directeur général de la BRI, Pramod Kumar Tiwari, et par la secrétaire du Département de la consommation, Leena Nandan, le bureau a noté que l’ensemble du processus de certification des licences avait été automatisé via le portail eBIS et un nouveau système de renouvellement automatique. de licences a été introduite. En outre, les candidats sont consultés au stade de l’examen de la demande afin d’éviter tout retard dans le traitement. Grâce à ces initiatives, il a été possible de traiter plus de 90% des demandes dans les délais prescrits, a ajouté Tiwari.

En outre, plus de 80% des produits ont été soumis à une «procédure simplifiée» – lancée en 2016 pour son programme de certification de la marque ISI destiné à réduire le temps nécessaire à la délivrance de la licence. L’autorisation de fabrication de ces 80 produits selon la procédure simplifiée »est délivrée dans un délai d’un mois. Selon une déclaration du ministère de la Consommation, Tiwari a déclaré que la BIS dispose de près de 21000 normes indiennes et que, pour profiter particulièrement au secteur des MPME, les normes indiennes sont désormais disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées à partir du portail de normalisation d’e-BIS.

