“Certified Lover Boy” de Drake, l’album le plus diffusé sur Spotify en une seule journée

Le sixième album studio de Drake Garçon amoureux certifié a officiellement battu le record Spotify de l’album le plus diffusé en une seule journée. Le projet, sorti le 3 septembre, trouve Drake se déplaçant en tant que détenteur du record. Le rappeur avait précédemment réalisé l’album le plus diffusé en une seule journée avec son album 2018 Scorpion qui a accumulé 132 millions de streams lors de son premier jour sur la plate-forme.

Parallèlement à la sortie de l’album vendredi, Drake a partagé le clip de sa collaboration Certified Lover Boy avec Future et Young Thug, “façon 2 sexy. ” Le visuel, qui trouve les trois rappeurs puisant dans leurs talents d’acteur et décrivant différents personnages, a atteint près de 9 millions de streams depuis sa sortie.

Pour la bio Apple Music officielle de Certified Lover Boy, Drake a décrit l’album comme “une combinaison de masculinité toxique et d’acceptation de la vérité qui est inévitablement déchirante”. La biographie comprenait également une dédicace de l’album à feu Nadia Ntuli et Mercedes Morr.

Drake a lui-même produit Certified Lover Boy aux côtés de Noah “40” Shebib, Oliver El-Khatib et Noel Cadastre. Le projet marque la première sortie officielle de l’album du rappeur depuis que Scorpion a dominé en 2018 avec des singles comme “Nice For What” et “In My Feelings”. Dans l’intervalle, Drake a sorti deux mixtapes, Care Package et Dark Lane Demo Tapes, en 2019 et 2020, respectivement.

Certified Lover Boy présente le plus de collaborations sur un projet Drake depuis More Life en 2018. L’album le trouve en équipe avec une sélection majeure d’artistes dont petit bébé, Lil Durk, Giveon, Jay-Z, Travis Scott, Yebba, 21 Savage, Project Pat, Ty Dolla $ign, Lil Wayne, Rick Ross, Tems et Kid Cudi. Il y a aussi une contribution non créditée de Nicki Minaj sur l’album “Papi’s Home”.

Drake est depuis longtemps une figure de proue de la musique à l’ère du streaming, chaque projet qu’il publie se moule parfaitement au format. Plus d’une décennie après le début de sa carrière avec six albums à son actif, le rappeur trouve toujours des moyens de créer des projets intrigants qui dominent les disques de streaming.

