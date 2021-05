CertiK: 7 choses à savoir sur le cabinet qui dirige l’audit cryptographique SafeMoon

Ce matin montre beaucoup de grands gagnants en crypto, avec de gros gains parmi des jeux comme Ethereum (CCC:ETH-USD), Dogecoin (CCC:DOGE-USD) et Binance (CCC:BNB-USD). Cependant, cela révèle également un manque de sécurité pour les jetons construits sur la chaîne intelligente Binance. Les attaques amènent les investisseurs à poser des questions sur la société d’audit cryptographique CertiK (CCC:CTK-USD) par conséquent.

Source: Shutterstock

Les investisseurs en crypto sont secoués aujourd’hui par la nouvelle d’un Protocole spartiate (CCC:SPARTA-USD) exploit qui a coûté au conglomérat plus de 30 millions de dollars. Selon Spartan, un pirate informatique a gonflé le pool de liquidités du protocole avec d’énormes transactions de BNB. Ensuite, le pirate a brûlé les jetons du pool et réclamé au moins 300 millions de dollars d’actifs sous-jacents.

Ce type d’exploitation de pool de liquidité n’est malheureusement pas rare. Le dernier exploit majeur du pool de liquidités d’une plate-forme DeFi remonte à moins d’une semaine, Uranium Finance perdant 50 millions de dollars d’actifs. Et ce qui est particulièrement troublant à propos de ces incidents, c’est que les deux sociétés ont récemment subi des audits de sécurité. Uranium n’a pas indiqué qui a exercé ses fonctions de vérification. Spartan Protocol a récemment été audité par CertiK, une importante société de sécurité blockchain.

CertiK a été à la pointe de l’intérêt des investisseurs en crypto récemment. Pourquoi? L’entreprise est en cours d’audit SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD). Avec des inquiétudes persistantes quant à savoir si SafeMoon est une arnaque ou non, la société de cryptographie a annoncé le 26 avril qu’un audit via CertiK était en cours. Les spéculateurs espèrent des résultats bientôt, peut-être cette semaine.

Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs? Avec CertiK à l’honneur grâce à l’audit cryptographique SafeMoon et à l’exploit du protocole Spartan, les investisseurs ont beaucoup à digérer.

Ce qu’il faut savoir sur CertiK et l’audit SafeMoon

Alors, qu’est-ce que CertiK exactement? Voici ce que vous devez savoir:

CertiK est une blockchain de sécurité aux multiples usages. Principalement, il utilise sa technologie interne de vérification formelle pour effectuer des audits de sécurité. La société mène des audits de sécurité pour les protocoles blockchain, les portefeuilles, les DApp et les contrats intelligents. Il a des partenariats avec de nombreux acteurs majeurs de la blockchain, comme Binance, Huobi et International Business Machines (NYSE:IBM). Bien qu’un audit CertiK puisse révéler des exploits et d’autres faiblesses de sécurité pour les équipements de la blockchain, il ne résout aucun des problèmes. L’audit les trouve simplement et offre des conseils pour corriger les failles de sécurité des entreprises. Plus de 500 entreprises blockchain se sont associées ou ont reçu un audit de CertiK. Parmi ceux-ci, il y a des entreprises comme PancakeSwap (CCC:CAKE-USD), 1 pouce (CCC:1 POUCE-USD) et Attache (CCC:USDT-USD). La société dispose également d’un langage de programmation sécurisé sur sa blockchain native. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres contrats intelligents vérifiés sur la blockchain CertiK à l’aide de DeepSEA. Les investisseurs attendent avec impatience les résultats de l’audit CertiK SafeMoon.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/certik-7-things-to-know-about-the-firm-leading-the-safemoon-crypto-audit/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC