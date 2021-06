Cerveau de souris et plus en 3D : la startup de microscopie de Seattle décroche 4 millions de dollars pour visualiser des spécimens médicaux

Nouveau financement : Lightspeed Microscopy, une startup de Seattle issue de l’Université de Washington, a levé 4 millions de dollars lors d’un tour de table de série A dirigé par Dynamk Capital. Lightspeed développe un système de microscopie de bout en bout pour les pathologistes, et le nouveau financement sera utilisé pour commercialiser la plateforme.

La technologie: La plateforme adapte un type de microscopie couramment utilisé en recherche fondamentale pour évaluer des spécimens de pathologie en trois dimensions. Les échantillons sont nettoyés optiquement à l’aide de produits chimiques, montés intacts sur un système à toit ouvert et scannés rapidement. Ils sont ensuite visualisés sur le microscope, qui détecte les étiquettes fluorescentes qui collent aux composants clés d’un échantillon. Le microscope prend des coupes optiques minces qui sont ensuite analysées informatiquement, à l’aide d’un système d’IA basé sur le cloud. Le résultat est une image en trois dimensions.

“Les questions posées dans les départements de R&D pharmaceutique sont de plus en plus complexes et ne peuvent souvent pas être résolues avec la pathologie 2D traditionnelle”, a déclaré le PDG Nicholas Reder dans un communiqué. « Nous fournissons à nos clients pharmaceutiques de nouvelles connaissances biologiques », a-t-il ajouté.

Reder, un pathologiste formé à l’Université de Washington, a collaboré avec Jonathan TC Liu, professeur agrégé de génie mécanique, à l’Université de Washington et leurs collègues pour aider à développer la technologie.

Cas d’utilisation : Le système Lightspeed a le potentiel de générer des images à partir d’échantillons pathologiques, tels que des biopsies de la prostate, plus rapidement que les technologies actuelles et avec des informations structurelles 3D supplémentaires. Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, a écrit sur la technologie en 2017, notant qu’elle était prometteuse pour évaluer les échantillons le jour de la chirurgie, minimisant ainsi les opérations répétées. Comme pour d’autres utilisations de la microscopie à nappe de lumière, le processus de Lightspeed peut produire des images époustouflantes, comme ces images d’un rein et d’un cerveau entier de souris intact.