Cervera découvre comment Cadix a arrêté Vinicius

19/12/2021 à 23h48 CET

Allvaro Cervera, l’entraîneur de Cadix, a salué la façon dont son Cadix a joué, qui a obtenu un match nul 0-0 à domicile contre le Real Madrid, assurant qu’ils sont « la meilleure équipe & rdquor; poser les jeux de cette manière puisqu’avec le ballon ils génèrent « parfois, plus de problèmes que d’avantages & rdquor ;.

« Il est très important qu’un match comme celui-ci soit sanctionné par un point. Il est difficile de faire courir et défendre les gens comme ils l’ont fait si au final on ne prend rien. Il a été démontré une fois de plus que nous sommes une meilleure équipe, donc faire ce que parfois nous n’avons pas à faire, notamment avec le ballon. Parfois, nous créons plus de problèmes avec le ballon que de profit & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Je ne sais pas si c’est un art, car défendre c’est détruire et ce n’est jamais un art. Mais c’est un moyen de marquer des points et on est là pour sauver la catégorie. Les deux ou trois derniers matchs où nous avons eu plus de pression que l’adversaire ont marqué au moins trois buts, c’est la réalité. Si on veut le cacher, on n’en parle pas, mais c’est la réalité & rdquor;, a-t-il ajouté à propos de son style de jeu.

« Nous devons croire que c’est notre meilleur moyen de marquer des points.Toutes les équipes ne vont pas vous couler comme le Real Madrid l’a fait. Tant que nous n’en serons pas conscients, nous aurons moins de possibilités. La chose difficile est de convaincre que c’est le seul moyen, car à la fin cela se joue avec un ballon. Quand on joue comme ça et qu’on perd 1-0, tu vas nous mettre au monde, mais on obtiendra de meilleurs résultats et au moins cette année il faudra que ce soit comme ça & rdquor;, a-t-il insisté.

Un Cervera qui n’a pas voulu attribuer la défaite de son équipe à l’échec de Casemiro à expulser Iván Alejo dans une manche par derrière : un peu plus haut ce serait rouge. A aucun moment je n’ai pensé que le jeu était conditionné par ce jeu & rdquor ;.

En outre, L’entraîneur a expliqué comment ils ont réussi à arrêter Vinicius Junior : « Nous ne pouvons laisser Vinicius commencer que par la ligne de fond et quand il est entré à l’intérieur, il a dû prendre notre fin.. Nous lui avons donné le centre et c’est ainsi que nous l’avons étudié et planifié dans le précédent & rdquor;, a-t-il révélé.