23/12/2021

Act à 11:36 CET

Luis Rendueles

Il a servi dans l’unité de détection d’explosifs de la Garde civile et à la Présidence du gouvernement. J’ai perdu un doigt, mais il est toujours actif et en parfaite santé. Maintenant à la retraite. Il aime les enfants et est affectueux. Il ne se bat pas avec les mâles et il s’entend très bien avec les femelles, en fait maintenant il vit avec deux d’entre elles. Il s’appelle Ralph, il a 11 ans, il est berger allemand et il cherche une famille pour l’adopter. Il ne le dit pas, mais il préférerait que ce soit dans le nord de l’Espagne, près de la Cantabrie, l’une des régions où il a vécu et travaillé.

Ralph est l’un des 11 agents canins à la retraite à la recherche d’une famille. Elle le fait par l’intermédiaire de « Héroes de Cuatro Patas », l’association qui préside le Police nationale Rosa Chamorro et qui, depuis sa fondation il y a près de sept ans, a obtenu 400 familles pour autant de chiens qui ont consacré leur vie à travailler dans l’armée, le Police, la Garde civile ou les services de Sapeurs pompiers.

L’un des agents canins, en l’occurrence la police, lors d’une mission. |

Retraités sans foi ni loi

« Nous avons vu qu’en Espagne il n’y avait pas, et il n’y a pas non plus, de loi qui réglemente les conditions de vie des chiens de travail, même pas lorsqu’ils prennent leur retraite. Ils dépendent de leurs guides, et bien que certains aient jusqu’à sept chiens à la maison, ils ne peuvent pas toujours s’en occuper. » explique Chamorro.

Dans la liste des agents K-9, comme on les appelle aux États-Unis, qui peuvent être adoptés sont d’autres retraités avec des années de service et qui portent des barbes blanches, comme Diron, un berger allemand de dix ans qui a servi dans le Armée de terre, Oui Atim, berger belge compagnon d’armes et vieux.

Il est aussi Pigeon, un berger allemand de huit ans qui quitte la Garde civile et est « trés affectueux » avec son binôme, comme la police appelle le couple qui s’occupe de lui.

Certains de ces retraités ont de petits problèmes de santé qui ne les empêchent pas de mener une vie tout à fait normale, comme Kevin, berger allemand de la garde civile, neuf ans, tu commences à subir les rigueurs de l’arthrose ou Lardy, dix ans, policier national, atteint de dysplasie de la hanche.

Préretraités

Sur la liste des chiens policiers qui à la recherche de la famille sont également des agents canins plus jeunes. Ils peuvent avoir « une maladie bénigne, d’autres fois ce sont des chiens qui être distrait et ne peut pas suivre travail ou, par exemple, ils n’ont pas tellement enraciné l’instinct de proie », explique Rosa Chamorro, ce qui signifie qu’ils ont pris une retraite anticipée et sont également à la recherche de famille.

L’un d’eux est Garçon, un Berger Belge Mallinois Enfant de 6 ans qui a servi dans la Garde civile et est en parfaite santé. Bien sûr, il ne s’entend pas très bien avec les autres chiens mâles et c’est un ennemi des chats.

Avec de nouvelles familles

Cinq des chiens policiers à la retraite ont trouvé des familles adoptives ces dernières semaines. C’est le cas de Linda, une berger allemand de six ans que ces derniers temps j’étais moins performant au travail parce que il adore jouer à des jeux et était relativement facilement distrait.

Une autre famille a déjà adopté Usba, presque un chiot berger allemand Pourtant, à un an et trois mois, il quitte l’armée de l’air car il a une vertèbre supplémentaire, ce qui ne l’empêche pas de mener une vie normale, mais son travail militaire oui.

Ils ont aussi de nouvelles familles Apollon, un fermier de neuf ans qui a servi dans la Garde civile, sociable et actif, et sa promotion presque camarade Karla, berger belge mallinois de 10 ans, câlin et affectueux. Oui Ouganda, an et demi, femelle Berger Belge Mallinois, en parfaite santé et quittant l’armée car il est « très sensible » au travail acharné.

Sept des agents canins qui ont pris leur retraite cette année. |

Pour adopter un de ces chiens, vous devez contacter l’association Héroes de Cuatro Patas. « Ils doivent remplir un questionnaire et le soumettre, puis nous voyons s’ils conviennent et nous faisons un entretien personnel & mldr; », explique Rosa Chamorro. C’est un processus lent et avec des garanties. « Le les familles ne choisissent pas le chien ; c’est à l’envers. En fonction du chien, de sa situation et de son caractère, nous recherchons etnous avons quitté la bonne famille« , Ajouter.

Calendrier avec célèbre

Chaque année, l’association lance un calendrier avec 12 agents retraités et leurs parrains et marraines, des personnages célèbres qui soutiennent la recherche d’un foyer digne et heureux pour eux. Il coûte dix euros. En 2022 il y a Ana Rosa Quintana, la footballeuse du Betis Joaquin Sanchez, le journaliste Juanma Castaño, Lorenzo Caprile, Joaquín Prat, le chanteur Rozalén & mldr; Rosa Chamorro explique que ces 12 agents qui posent fièrement avec leurs parrains et marraines « sont tous adoptés et heureux ».

| sport