Ces 117 applications et jeux Android incroyables sont à prix réduit pour les vacances

Bienvenue à vendredi à tous. C’est aujourd’hui le réveillon du Nouvel An, et cela signifie que c’est l’heure de la fête ; cela signifie également qu’il y a une cargaison de ventes disponibles pour célébrer les vacances, y compris des produits remarquables. Le premier est Battle Chasers: Nightwar, un style RPG élégant d’après une bande dessinée populaire des années 90 qui offre une mécanique agréable au tour par tour. Vient ensuite Swim Out, un délicieux casse-tête à la fois stimulant et relaxant. Le dernier mais non le moindre est 7Days: Offline Mystery Story, un jeu d’aventure agréable qui propose une belle histoire. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici les meilleures applications et jeux en vente pour les vacances.

Libérer

applications

Equalizer FX Pro 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 10 heures Lecteur vidéo 4K 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Scanner de documents – Numérisation PDF 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Galerie 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Scanner de livres PDF mains libres SkanApp 19,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Haltère Stark 4,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Calculatrice vocale multi-écrans Pro 3,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Défense de l’Égypte TD Premium 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 10 heures. Astéroïde 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 3 jours WindWings: Space shooter, Galaxy Attack (Premium) 1,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 3 jours Defender Battle Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Epic Heroes War – Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Pair et Odd Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Heroes Defender Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Survivalist : invasion PRO 3,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Warriors’ Market Mayhem VIP : RPG rétro hors ligne 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Fall of Reich – WW2 Allied Siege 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Frontier Wars Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Mystic Guardian PV: Old School Action RPG 3,49 $ -> gratuit; La vente se termine dans 5 jours Shadow of Death : Dark Knight 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Sudoku Challenge hors ligne 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours The Survivor: Rusty Forest 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 5 jours Thème Solitaire Tripeaks Tri Tower PV 3,49 $ -> gratuit; La vente se termine dans 5 jours Crise du Moyen Âge 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Inferno – Montagnes russes de réalité virtuelle (VR) 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Sonny The Mad Man 1,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 6 jours La malédiction de Zigoris 2,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Burning Fortress 2 1,00 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Cross the Cliff 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Laissez le pharaon gratuit 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Pirate Defender Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Space Shooter : Galaxy Attack 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Blocs de couleur : fond d’écran animé 1,50 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Érable : fond d’écran animé 1,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours

Vente

applications

NetMan : outils et utilitaires réseau 5,99 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 10 heures Stoxy PRO : Portefeuille d’actions 7,49 $ -> 4,49 $ ; La vente se termine dans 11 heures Anatomie 3D 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Mindz – Mind Mapping (Pro) 4,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours Paint By Numbers Creator Pro 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Weather Pro – Prévisions météo en temps réel 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Analyseur WiFi Premium 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Carte Galaxy 3D PRO 2,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Calculatrices financières 2,49 $ -> 1,19 $; La vente se termine dans 4 jours HIIT – entraînement par intervalles PRO 4,00 $ -> 2,00 $ ; La vente se termine dans 4 jours RemarqueLynX Pro Outliner Mindmap 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 4 jours Password Manager Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Real kitt – application IA parlante (ultime) 7,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 4 jours SoundWave 2 Boom 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours SoundWave 2 Plus 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Explorateur de fichiers SUI PRO 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Outil TXD 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Boussole boule 3D 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours NFC ReTag PRO 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours PC Creator PRO – Construction de PC 3,49 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Détecteur ISS Pro 2,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours My Sheet Music – Visionneuse de partitions, scanner de musique 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Stark Fitness : Entraînez-vous simplement 19,99 $ -> 9,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Radar de tempête et traqueur d’ouragans – eRadar HD Pro 2,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Nager 3,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 10 heures COMPLEXE ALTER EGO 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Animus : Revenant 12,99 $ -> 6,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Carrefour : Roguelike RPG Dungeon Crawler 4,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours ATC sans fin 3,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours RPG Coeurs célestes 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours Small Living World DÉVERROUILLÉ 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Tobrix 2,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Up and Down : gemmes 4,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours 7 jours : histoire mystérieuse hors ligne 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Le choix d’Argo : jeu hors ligne 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours AWAKENING HORROR 1-5 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Buff Knight : RPG inactif hors ligne 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours cresson pro 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Histoire du Grand Prix 6,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours Highrise Heroes : Word Challenge 3,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours Académie de poche 6,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours Histoire de la ligue de poche 5,49 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Push Blox 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Slaughter 2: Prison Assault 5,00 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours La filature à sushis 6,99 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours Bureau des enfers 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Émulateur Super64Pro 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours 1944 Burning Bridges Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Chasseurs de bataille : Nightwar 9,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Nuages ​​et moutons Premium 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Cyberlords – Arcologie 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Guitare Fretter 7,99 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Nomads of the Fallen Star 7,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 6 jours Pas exactement un héros : jeu d’histoire interactif 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Star Nomad 2 (Oreo+) 7,99 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Crown of the Empire 2: Around the World 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Katy & Bob : Safari Café 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Artefacts perdus : Golden Island 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours G30 – Un labyrinthe de mémoire 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans ? Majotori 3,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

ACTIVE Seven – Numérique moderne 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour Awf Digital 1 – cadran de la montre 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour One4KWGT Pro : widgets KWGT Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour PRIME 003 – Modern Digital 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour Caelus Duotone Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours Arcade Daze XP Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Athena Dark Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Athena Icon Pack : icônes iOS 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Gems Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Pix Material You Icons 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours X Launcher Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours iPear 15 – Pack d’icônes 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours iPear Black – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours iPear Black – Round Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours 3D Square Red Icon Pack Oneplus Style 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Feuilles d’automne en HD Gyro 3D XL Parallax Wallpaper 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Écran fissuré Gyro 3D PRO Parallax Wallpaper HD 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Jeu de papier peint Marble Maze XL 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Vénus en HD Gyro 3D XLVersion 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Water Touch Pro Parallax Live Wallpaper 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Horloges analogiques à économie de batterie Live Wallpaper Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Fonds d’écran Spaghetti 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours En attendant Noël PRO Live Wallpaper 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

