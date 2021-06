Ces 12 nouvelles fonctionnalités iOS 15 rendront votre iPhone tellement meilleur – .

Plus tôt ce mois-ci, Apple a officiellement dévoilé iOS 15, la nouvelle génération de son système d’exploitation mobile pour iPhone. Et s’il vous arrivait de manquer le discours d’ouverture, ou même si vous étiez simplement submergé par un événement tourbillonnant qui a vu les ingénieurs d’Apple parcourir un nombre apparemment infini de nouvelles fonctionnalités pendant deux heures d’affilée, nous avons ce qu’il vous faut.

Même si iOS 15 manque d’une fonctionnalité exceptionnelle, je pense qu’il est juste de dire qu’iOS 15 est néanmoins une mise à niveau passionnante et convaincante. Et maintenant que les développeurs ont eu la chance de jouer un peu avec iOS 15, des fonctionnalités supplémentaires d’iOS 15 qu’Apple n’a pas eu l’occasion de mentionner lors de son discours d’ouverture apparaissent chaque jour. À la lumière de cela, nous avons dressé une liste mettant en évidence 12 fonctionnalités spécifiques d’iOS 15 qui rendront l’expérience utilisateur de l’iPhone bien meilleure.

SharePlay – SharePlay est une nouvelle fonctionnalité intrigante qui permettra aux utilisateurs d’iOS de profiter ensemble du contenu multimédia. Ainsi, par exemple, vous pourrez écouter de la musique ou regarder des émissions de télévision et des films lors d’un appel FaceTime avec des amis.

Partagez votre écran – iOS 15 permettra enfin aux utilisateurs d’iPhone de partager leurs écrans. Bien que cela ait une myriade d’utilisations, cela rendra sans aucun doute le support technique avec les proches beaucoup plus facile et beaucoup moins frustrant.

Meilleure sélection de texte – Enfin! La loupe d’agrandissement pour la sélection de texte sur iOS a parfaitement fonctionné pendant des années avant qu’Apple ne décide de la remplacer. Mais heureusement, la loupe grossissante fera son grand retour avec iOS 15.

Trouvez les appareils perdus même lorsqu’ils sont éteints – C’est un astucieux. Grâce à la fonction « Trouver mon réseau », les utilisateurs d’iPhone pourront localiser les appareils manquants ou perdus même lorsque leur appareil est éteint. Cela devrait être incroyablement bénéfique, en particulier dans les cas où un voleur éteint un appareil pour l’empêcher d’être suivi.

Se concentrer – La nouvelle fonctionnalité Focus d’Apple offre aux utilisateurs plus de précision lorsqu’ils décident quelles notifications doivent être temporairement ignorées. Avec Focus, les utilisateurs peuvent configurer différents modes de mise au point. Par exemple, vous pourriez avoir un mode Travail qui ignore automatiquement les mises à jour de Facebook ou Twitter. Ou vous pourriez avoir un mode Personnel qui ignore toutes les notifications entrantes de collègues de travail. L’un des aspects les plus intéressants de Focus est que vous pouvez le configurer de manière à ce que seules les applications pertinentes soient visibles. Ainsi, si vous avez activé le mode Travail, par exemple, vous ne verrez même pas ces applications de jeu ou de divertissement tentantes se cacher sur votre écran d’accueil.

Accès plus facile à Spotlight – Avec iOS 15, vous pouvez accéder à Spotlight sans avoir à déverrouiller votre téléphone au préalable. Vous pouvez désormais afficher la recherche Spotlight directement à partir de l’écran de verrouillage ou du centre de notifications.

Augmentez temporairement le stockage iCloud lors de la sauvegarde de votre appareil – Avec iOS 15, iCloud Backup devrait être beaucoup plus transparent. Pour la première fois, les nouveaux propriétaires d’iPhone pourront profiter temporairement d’autant de stockage iCloud dont ils ont besoin (pour une sauvegarde temporaire) lors de la configuration de leur appareil. Le stockage illimité iCloud est fourni gratuitement et restera intact pendant trois semaines.

Plus facile de trouver des liens et des photos envoyés via Messages – L’application Messages pour iOS 15 dispose désormais d’une section “Partagé avec vous” qui compile essentiellement tout type de fichier multimédia que quelqu’un vous a envoyé par SMS. Par exemple, si quelqu’un vous a envoyé un mème il y a quelques mois mais que vous ne vous souvenez plus qui, vous pouvez simplement parcourir la section « Partagé avec vous » et le trouver facilement.

Isolation vocale FaceTime – Compte tenu de la rapidité avec laquelle Zoom est devenu populaire pendant la pandémie, il n’est pas surprenant qu’Apple avec iOS 15 ait vraiment solidifié l’ensemble de fonctionnalités de FaceTime. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes de FaceTime est ce qu’Apple appelle Voice Isolation, une technologie qui isole la voix d’un utilisateur (qu’il améliore via l’apprentissage automatique) et bloque simultanément le bruit ambiant environnant.

Mode portrait pour les appels FaceTime – L’effet bokeh du mode Portrait arrive enfin en vidéo.

De meilleures performances 5G – Bien que cela ne soit pas mentionné lors du discours, Apple écrit qu’iOS 15 offre une connectivité 5G améliorée qui permettra un streaming plus rapide, des sauvegardes et des restaurations iCloud plus efficaces, et plus encore.

Utilisez votre iPhone comme clé – iOS 15 permettra aux utilisateurs d’utiliser leur iPhone pour déverrouiller leur maison, leur garage ou même leurs chambres d’hôtel.